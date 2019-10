Bonus Cultura, in arrivo anche per i nati nel 2002

18App: bonus per tutti, anche se con meno fondi

potrebbero essere in arrivo buone notizie. Nell’ultima bozza dellaè stato infatti inserita una norma che prevede ilper tutti i ragazzi che compiranno 18anni nel corso del prossimo anno. A tal scopo la Manovra, che tra pochi giorni approderà in Parlamento per iniziare l’iter di approvazione, stanziaper finanziare il bonus collegato alla piattaforma 18App.Una somma nettamente inferiore a quella stabilita, ad esempio, per il 2019 (nella precedente Legge di Bilancio i milioni di euro per il Bonus furono 240).. Ci si aspetta infatti che molti neomaggiorenni non aderiranno all’ultima edizione del Bonus cultura (quella per i 2001). Una cosa che avviene puntualmente: i nati nel ’98, ad esempio, hanno speso complessivamente 162 milioni di euro; mentre i ‘99 hanno utilizzato solo 192 dei 290 milioni stanziati. Ancora meno hanno fatto i 2000. Una circostanza che, da un lato, farebbe risparmiare risorse, magari da aggiungere in corso d’opera e, dall’altro, ottimizzerebbe il rapporto fondi-spesa effettiva.Tutto si deciderà nelle prossime settimane. Nel frattempo: “Accogliamo con soddisfazione la notizia del rinnovo anche per il 2020 della 18App ¬– commenta la notizia Ricardo Franco Levi, presidente dell’AIE - il bonus cultura a favore dei diciottenni che negli ultimi tre anni ha dimostrato la propria estrema efficacia nel sostenere i consumi culturali, tra i quali in prima linea i libri". Ricordiamo chedei ragazzi che ne beneficiano, più della metà,, cartacei e digitali.Ma, oltre ai libri, cosa si può comprare con 18App? L’intento del Governo è quello d’incentivare la diffusione della cultura tra i più giovani. Così, i 500 euro si possono sfruttare per acquistare anche(sia in formato fisico che digitale),Per accedere al Bonus, una volta aperte le procedure (dovrebbe avvenire attorno alla metà del 2020), basterà, attraverso la quale si potrannosu siti di e-commerce ma anche nei tradizionali negozi. Prima, però,– l’identità digitale – chiedendola ad uno dei provider abilitati. Tutte le istruzioni possono comunque essere rintracciate al seguente link: