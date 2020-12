Covid e contagi, il rientro a scuola il 7 gennaio è incerto

Ritorno a scuola 7 gennaio: i dubbi del Cts

La Ministra Azzolina sul rientro in classe il 7 gennaio

Le indicazioni INAIL e ISS per il ritorno a scuola

la differenziazione degli orari di accesso rispetto alle fasce orarie di punta;

rispetto alle fasce orarie di punta; l’aumento dell’offerta di trasporto pubblico , anche con l’impiego di mezzi aggiuntivi resi disponibili dal privato;

, anche con l’impiego di mezzi aggiuntivi resi disponibili dal privato; il potenziamento del personale nelle stazioni di scambio più critiche per l’afflusso;

più critiche per l’afflusso; la promozione della mobilità sostenibile, anche tramite accordi e/o sovvenzioni specifici per l’utenza scolastica, lasciando il ricorso al trasporto pubblico a chi ne ha realmente bisogno.

Manca una manciata di giorni, e mentre Governo e Cts sono ancora impegnati a pensare alle misure restrittive aggiuntive rispetto al Dpcm del 3 dicembre tutt’ora in atto da mettere in pratica subito prima dei giorni di festa,. Infatti la riapertura delle scuole, prima ipotizzata per dicembre, ma poi posticipata al 7 gennaio 2021,Scopriamone di più.La data di riapertura delle scuole,l’ha sostenuto ieri i, durante la conferenza stampa: “L’incidenza dei casi è ancora elevata, credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori.” Oltre al Ministero della Salute,, spaventati dai datiD’accordo con questa linea che suggerisce cautela anche“Resta il nostro obiettivo ma si dovrà fare una valutazione della situazione dei contagi a fine anno” queste le parole che la Ministra Azzolina ha affidato al Corriere.it , in merito al rientro in classe il 7 gennaio 2021, e ha quindi aggiunto di volersi presentare con “Un piano credibile e pronto per essere attuato”, per garantire la massima sicurezza nelle scuole fin dall’inizio del 2021. Tuttavia anche lei riconosce: le feste di Natale, e proprio su questo ha aggiunto: “Durante le festività natalizie dobbiamo fare dei sacrifici anche per far tornare al più presto a scuola i ragazzi”. Dunque la data del 7 gennaio,, dovremo quindi aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro:La finalità di questi documenti è fornire dati ed elementi utili per la riflessione e il dibattito sulle attività correlate all’ambito scolastico,. Dunque, in poche parole:, queste sono le linee guida che l’Inail e l’ISS hanno redatto a inizio dicembre. Il documento , quali: