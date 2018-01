Sciopero 8 gennaio, probabile rinvio per il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale

Le vacanze natalizie stanno per concludersi ma non è detto che gli studenti dovranno tornare subito in classe. Perlomeno non l’8 gennaio quando, secondo calendario, riapriranno i cancelli delle scuole in tutta Italia. Il motivo? Per una volta non sono i ragazzi a protestare ma i professori. I Cobas Scuola hanno infatti indetto uno sciopero generale proprio in occasione della prima campanella del 2018, chiamando a raccolta i docenti ma anche il personale ATA. Un’agitazione che ha visto l’immediata adesione di altre otto sigle sindacali, tra cui Anief e CUB Scuola. Così, migliaia di studenti, potrebbero vedere prolungare di un giorno la fine delle vacanze di fine anno.

Il Consiglio di Stato ‘boccia’ il diploma magistrale

I presidi si organizzano: alcuni modificano l’orario, altri chiudono la scuola

Verso lo slittamento delle lezioni

Una protesta che, pur vedendo, ha trovato. Tutto nasce da una sentenza dello scorso 20 dicembre - che ha respinto il ricorso di migliaia di aspiranti maestri – con cui, non riconoscendo il loro titolo di studio come abilitante all’insegnamento. Una vera mazzata per i quasi 50mila che già erano inseriti nelle Gae e che aspettavano da un momento all’altro una chiamata (più di 5mila, tra l’altro, erano stati assunti in ruolo con riserva).Ma, come detto, allo sciopero – che culminerà in una manifestazione davanti al ministero dell’Istruzione - è prevista un’adesione ben maggiore.. A cui vanno aggiunti(non è infatti obbligatorio farlo). Per questo molti presidi hanno preallertato le famiglie e diffuso tramite registro elettronico un. Altri hanno invece già gettato la spugna, disponendo direttamenteSi va dunque. Facile prevedere che, nel dubbio,per evitare il rischio di arrivare davanti scuola e trovare chiuso. A meno che, previsto per il 4 gennaio,. Anche se, al momento,. E comunque. La situazione è in continua evoluzione e, se di solito in questo periodo le classi sono piuttosto fredde, gli animi non potrebbero essere più caldi.