Cosa vuol dire rima buccale? Il significato del termine che fa discutere

Riapertura scuola, novità nelle linee guida: 1 metro fra le "rime buccali": ma che vuol dire

Obbligo di mascherina?

Scuola, novità nelle linee guida per il rientro a settembre

L’accordo sullaè sempre più vicino. La nuova bozza del provvedimento, però, ha alimentato un po’ di confusione circa il. Sul documento, infatti, è stato scritto: “Il distanziamento fisico (), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione”.Ma cosa vuol dire? E soprattutto, come si rientrerà in sicurezza a settembre? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Dal Ministero dell’istruzione è arrivata una prima bozza relativa alle. Tra gli argomenti trattati vi è la, la possibilità di faree di introdurree le strategie da adottare per rispettare il. Se la ministraha chiesto 1 miliardo in più rispetto a quello già stanziato per, il premierha dichiarato di necessitare ancora un po’ di tempo peradeguata. Per quanto riguarda il distanziamento sociale il documento parla di “” e chiarisce che la distanza di 1 metro tra uno studente e l’altro deve essere misurata a partire da essa. Ma cosa vuol dire? Il significato del termine, piuttosto tecnico, non è altro che "bocca"Oltre le misure contenitive e organizzative e di protezione e prevenzione, elle linee guida resta, però, la possibilità di “di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali”.La nuova bozza proposta prevede la possibilità di effettuaree di estendere il tempo di scuola settimanale allaove non previsto. Sebbene resti “ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio”, il documento propone una vera e propriadel gruppo classe ine la possibilità di avvalersi di unadove l’età e le competenze degli studenti lo consentano.