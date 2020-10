Come avere una media alta al liceo

Presta attenzione alle lezioni

Fai sempre in compiti

Organizza lo studio

Non fare troppe assenze

Chiedi spiegazioni ai docenti

Alterna studio e brevi pause

Rimuovi tutte le distrazioni

Scegli lo schema che fa per te

Studia in piccoli gruppi

Skuola.net | Ripetizioni ti aiuta ad avere la media alta al liceo!

Il liceo richiede sempre uno studio approfondito e assiduo di molte e diverse materie contemporaneamente che sono finalizzate ad impartire. Per questo, il lavoro che ogni giorno è richiesto agli studenti liceali può essere davvero impegnativo e non sempre facile.Nonostante le difficoltà però: basta organizzare il proprio studio, preparare una valida tabella di marcia e seguirla seriamente sin dall’inizio.Ecco i consigli di Skuola.net per aiutarti ad ottenere buoni voti.Seguire le lezioni è sicuramente un fattore che facilita lo studio autonomo a casa. In realtà,, durante le quali è consigliatoper iniziare a familiarizzare e per approfondire gli stessi argomenti che poi si dovranno studiare sul libro.Ascoltare le lezioni può essere noioso se non si ama particolarmente la materia, ma in ogni caso sarà sicuramente utile per lo studio successivo.Sebbene fare i compiti non sia un passatempo proprio piacevole, è comunque importante svolgerli sempre in modo costante, proprio per non rimanere indietro con le spiegazioni.Sia che si tratti di esercizi pratici nelle materie più tecniche, sia che si tratti di pagine da studiare nelle discipline più teoriche, in ogni casovisto che spesso proprio la correzione dei compiti è parte integrante del voto che i docenti assegnano a ciascuno studente.Un errore che ogni studente deve assolutamente evitare per avere una media alta è sicuramente quello di non ridursi all’ultimo momento per studiare e per concentrare quindi troppi compiti in poco tempo. In questo caso lo studio diventerebbe eccessivamente pesante oltre che inutile e improduttivo. Se si ha tempo, è consigliato invece avvantaggiarsi i compiti assegnati per i giorni successivi in modo da rendere più agile lo studio quotidiano.Laè un fattore importante. Perdere troppe spiegazioni e non procurarsi gli appunti potrebbe infatti incidere negativamente sulla media durante le interrogazioni.Se non comprendi qualche argomento o non riesci risolvere qualche esercizio, non esitare a. Le nozioni di cui si compone ogni materia infatti sono sempre collegate le une alle altre, e non comprendere anche una sola parte di programma potrebbe rivelarsi molto sfavorevole in sede di interrogazione o di compito scritto.Studiare per troppe ore consecutive potrebbe non essere la soluzione giusta per alzare la media dei voti poiché. È consigliato quindi sempre fareper allentare un po’ la concentrazione e ricaricare le energie.Quando devi concentrarti per studiare, scegli un ambiente della casa in cui ti senti rilassato e che ritieni comodo e favorevole per la tua concentrazione. Dopo esserti sistemato in uno spazio dove ti senti a tuo agio,: spegni la tv e il computer, silenzia il telefonino e presta attenzione solo allo studio sui libri e sugli appunti.Un buon modo per ricordare meglio ciò che si studia è quello dicomein cui inserire parole chiavi. Per facilitare la memorizzazione, puoi aiutarti conper evidenziare i concetti principali o differenziarli da quelli di altra natura.può essere di aiuto per consolidare la propria preparazione e arricchirla con idee nuove che possono nascere proprio dalla discussione con gli altri compagni di classe. Inoltre, lo studio di gruppo può essere utile per chiarire più facilmente concetti non ancora compresi a fondo.Nonostante ce la si metta tutta, può sempre capitare che una materia o un argomento risulti particolarmente difficile. E' del tutto naturale! L'importante, in questi casi, è non abbattersi e trovare una soluzione pratica. A volte serve solamente trovare l'approccio giusto, che ancora non hai mai utilizzato. Per darti una mano in questo c'è Skuola.net | Ripetizioni , il servizio di Skuola.net che ti aiuta a trovare un insegnante privato perfetto per te, magari specializzatoche ti assista nei pomeriggi sui libri, sappia riconoscere le tue difficoltà e ti dia una mano a superarle.Basteranno poche lezioni perCon Skuola.net | Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento, mentre la lezione può essere svolta a domicilio o, anche questa, online via Skype.