Il calendario completo di tutte le festività e i ponti del 2021

Mercoledì 6 gennaio: Epifania

Giovedì 11 febbraio: Giovedì grasso

Domenica 14 febbraio: inizio del Carnevale

Martedì 16 febbraio: Martedì grasso

Domenica 4 aprile: Pasqua

Lunedì 5 aprile: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

Domenica 25 aprile: Festa della Liberazione

Sabato 1 maggio: Festa dei lavoratori

Mercoledì 2 giugno: Festa della Repubblica italiana

Martedì 29 giugno: San Pietro e Paolo (Santi patroni di Roma)

Domenica 15 agosto: Assunzione della Vergine Maria (Ferragosto)

Lunedì 1 novembre: Tutti i Santi

Martedì 7 dicembre: Sant’Ambrogio (Santo patrono di Milano)

Mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione

Sabato 25 dicembre: Natale

Domenica 26 dicembre: Santo Stefano

Venerdì 31 dicembre: notte di San Silvestro

Sabato 1 gennaio: Capodanno



Anche se ilè appena iniziato, non è mai troppo presto per pensare aiche ci attendono. Quest’anno è incerta la possibilità di programmare vacanze a causa della situazione epidemiologica, ancora gravemente compromessa a livello globale ma, se non si potrà partire, sarà comunque un’occasione per riposarsi dalle fatiche scolastiche e lavorative.Guarda anche:Indipendentemente dall’eventuale allentamento delle misure restrittive attualmente vigenti per arginare la curva dei contagi da Covid-19,poiché. L'unico degno di nota rimaneInsomma, anche se le principali festività saranno per lo più nei giorni festivi, tuttavia il 2021 concederà lo stesso qualche piccolo ponte per rigenerarsi.