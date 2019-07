Test Orientamento: analizza i tuoi interessi

Come prepararsi al mondo del lavoro? Skuola.net ti aiuta a scoprirlo Leggi "Dopo la scuola", il nostro nuovo libro! Clicca qui!

Come scegliere? Un valido aiuto per individuare. Te ne proponiamo uno che ti aiuterà a capire verso quali settori del sapere sei più orientato.È importante seguire le proprie aspirazioni e le proprie inclinazioni,. Se hai una passione alla quale ti dedichi con entusiasmo, potresti pensare di intraprendere un corso di studi vicino a questa propensione. È però fondamentale capire verso quali settori si sta aprendo il mercato del lavoro,, senza stravolgere tuttavia la propria personalità e lasciare sfiorire i propri talenti.Fare la scelta giusta, insomma, può essere complicato: per questo ti diamo una mano a conoscerti meglio.