I migliori licei scientifici a Milano

La scelta del liceo è, per questomette a disposizione un server di ricerca (per città e tipologia di istituto) che rivela i dati più significativi per ogni scuolaper affrontare l’università. Uno di questi è sicuramente l’indiceche tiene conto dellae delladegli studenti universitari a superare i propri esami. Da un po’ di settimane sono disponibili i dati dell’anno scolastico in corso. Per quanto riguarda i(massimo 10km fuori dalla città), in cima alla classifica basandosi appunto sull’indice FGA, spicca il liceo statale Alessandro Volta seguito dal Leonardo Da Vinci. Scopri ladella città!L’istituto Severi (IS Severi-Correnti) si piazza al decimo posto della classifica 2019/2020 con un indice FGA pari a. Ogni anno si diplomano circa 116 studenti con un voto medio diper chi ha scelto di immatricolarsi all’università eper chi entra direttamente nel mondo del lavoro. Il 36.8% dei maturandi sceglie di immatricolarsi alAl nono posto abbiamo il liceoche raggiunge un punteggio FGA die i suoi studenti conseguono un punteggio medio dialla maturità . Ogni anno 162 entrano il possesso del diploma e solo il 7% di loro decide di non immatricolarsi all’università. Gli ex-studenti scelgono per ill’areaseguita da quellae la scelta del 30.5% degli studenti anche qui verte per ilIl liceosi colloca all’ottavo posto della classifica con un indice FGA die ogni anno i diplomati sono circa 128. Ildegli studenti scelgono all’università l’areaseguita da quella scientifica (20.6%). Il 4% degli iscritti all’istituto decide di non immatricolarsi . Il voto medio di uscita per gli studenti del liceo è intorno al 77.8. Il 34.4% ha scelto di frequentareL’Alexis Carrel al settimo posto raggiunge un punteggio FGA die nella scuola si diplomano circa 39 ragazzi. Il 5% di loro decide di non iscriversi all’università rispetto all’8% della media regionale. Il punteggio medio della maturità per i futuri universitari è di, il 24.1% di loro sceglie l’area tecnica e il 17.9 quellaa pari merito con quella. L’ateneo scelto di più dai ragazzi di questa scuola è di sicuro quellocon il 35.7%.Al sesto posto abbiamo il liceo Albert Einstein che ottiene un punteggio FGA die i suoi studenti conseguono un punteggio medio di 76.7 alla maturità. Ogni anno 163 ragazzi entrano il possesso del diploma e l’8% di loro decide di non immatricolarsi all’università in media con la percentuale regionale. Gli ex-studenti scelgono per il 33.2% l’areaseguita da quella(20.5%). La scelta riguardante l’ateneo raggiunge un pari merito tra33%.Il liceo Sant’Ambrogio paritario si colloca al quinto posto della classifica con un indice FGA die ogni anno i diplomati sono circa 77. Il 35% degli studenti scelgono all’università l’areaseguita da quella(24.9%). Il 7% degli iscritti all’istituto decide di non immatricolarsi . Il voto medio di uscita per gli studenti del liceo è 75.7. Il 33.6% ha scelto di frequentare ilIl Sacro Cuore (paritario) al quarto posto incassa un punteggio FGA die nella scuola si diplomano circa 54 ragazzi. Il 4% di loro decide di non iscriversi all’università, meno della media regionale che si aggira intorno all’8%. Il punteggio medio della maturità per i futuri universitari è di, il 23.7% di loro sceglie l’areae il 19.2% quella. L’ateneo scelto di più dai ragazzi di questa scuola è di sicuro quellocon il 32.1%.Il Vittorio Veneto si piazza al terzo posto della classifica 2019/2020 con un indice FGA pari a. Ogni anno si diplomano circa 205 studenti con un voto medio diper chi ha scelto di immatricolarsi all’università e 75.2 per chi entra direttamente nel mondo del lavoro. Il 31.3% dei maturandi sceglie di immatricolarsie il 30.1% di loro sceglie l’area. I diplomati che superano i 5 anni senza nessuna bocciatura sono il 62.8%.Al secondo posto abbiamo il liceo Leonardo Da Vinci, che ottiene un punteggio FGA die i suoi studenti immatricolati conseguono un punteggio medio dialla maturità. Ogni anno 166 ragazzi entrano il possesso del diploma e il 7% di loro decide di non immatricolarsi all’università in media con la percentuale regionale. Gli ex-studenti scelgono per il 39.2% l’area tecnicada quella economico-statistica (21%). La scelta riguardante l’ateneo la vince sicuramente ilcon il 39%. I diplomati che superano il corso di studi in 5 anni sono il 57.5%.Al primo posto si piazza per la seconda volta il liceo statale Alessandro Volta con un punteggio FGA die nella scuola si diplomano circa 194 ragazzi. Il 6% di loro decide di non proseguire gli studi. Il punteggio medio della maturità per i futuri universitari è di, il 38.8% di loro sceglie l’areae il 20.2% quella scientifica. I diplomati che superano i 5 anni senza nessuna bocciatura sono il 65.6%. L’ateneo più gettonato dai ragazzi di questa scuola è ilcon il 38.4% seguito dall’università degli studi di Milano (29.3%).