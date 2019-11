Come scegliere tra un Liceo Classico e un Liceo Linguistico

Quali materie si studiano nel Liceo Classico?

Quali materie si studiano nel Liceo Linguistico?

Cosa fare dopo il Liceo Classico?

Cosa fare dopo il Liceo Linguistico?

Gennaio per gli studenti di terza media rappresenta il mese decisivo per orientare la continuazione del proprio percorso di studi, e quindi anche del proprio futuro.È dunque anche il mese dell’indecisione e delle incertezze motivate dalla paura di sbagliare scelta. Se ad esempio siete convinti dinon sapete proprio decidervi, allora forse troverete utile questo articolo in cui vi spiegherò le differenze fra queste due scuole.Per prima cosa dovete chiedervivi interessano di più e poi cosa volete fare dopo aver preso la maturità Vediamo di rispondere insieme a questi due quesiti, in modo da fare chiarezza su dove è meglio orientare la propria scelta in vista delle iscrizioni scolastiche 2019/20.Guarda anche:Si sa cheè la scuola dove per antonomasia si studiano in modo approfondito tutte quelle materie di impronta letteraria e più in generale ‘umanistica’. Mi riferisco proprio alleche insieme all’, sono anche ile il, le due lingue classiche per eccellenza.La difficoltà iniziale è dunque molta se pensiamo che ad eccezione dell’italiano, lo studio del latino e del greco è generalmente del tutto nuovo e sconosciuto per gli studenti iscritti al primo anno (ormai infatti, a differenza del passato, lo studio del latino è quasi del tutto scomparso dalle scuole medie).Inoltre,con l’obiettivo di permettere l'acquisizione delle strutture necessarie per capire i testi ed elaborare poi le traduzioni, dal terzo anno in poi invece i testi in lingua (anche per l'italiano) saranno affiancati e potenziati dallo studio della letteratura ad essi correlata.Accanto alle tre materie di indirizzo che detengono il maggior numero di ore settimanali (e quindi annuali) per tutto il ciclo completo dei cinque anni, si accostano quelle comuni a tutte le altre scuole, in modo da fornire un’offerta formativa abbastanza completa per il quadro disciplinare:Come suggerisce il nome di questa tipologia di scuola, le materie di indirizzo in questo caso saranno quelle attinenti allo studio e all’acquisizione delle, sempre nel costante mantenimento diNel Liceo Linguistico è previsto infatti l’insegnamento, lungo tutto il ciclo di studi completo, di ben, potenziate dalIl percorso è finalizzato infatti, come si legge sul sito del Miur, allo “sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di padronanza almeno deldel ‘Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue’ per lae del livello di padronanza almeno delper la”.Come di consueto per il discorso pertinente alla formazione offerta dai Licei che mira ad essere il più ampia e completa possibile, anche in questo caso alle materie di indirizzo riguardanti le lingue straniere (studiate anch’esse sia nella grammatica che nella letteratura), si aggiungono le altre tradizionali e diverse discipline: italiano, matematica (con informatica al primo biennio), lingua latina (che si abbandona dopo il primo biennio), fisica (dal terzo anno in poi), storia, filosofia (dal terzo anno in poi), scienze motorie, storia dell’arte (dal terzo anno in poi), scienze naturali (dal terzo anno: biologia, chimica, scienze della Terra).Quello è consigliabile dopoè sicuramente l’iscrizione all’Università che ne garantisca una prosecuzione e un approfondimento più consapevole su un determinato campo di studio.Ciò non significa certo che ci si debba per forza iscrivere alla facoltà di Lettere e Filosofia o che non si possa invece decidere di precipitarsi nel mondo del lavoro. È bene ricordare che si può e anzi, si deve fare sempre quello che si vuole con la consapevolezza però delle difficoltà oggettive a cui si potrebbe andare incontro se ad esempio volessimo cercare lavoro(di qualsiasi tipo si tratti).Questo titolo di studio infatti non è rivolto all’acquisizione di competenze di tipo pratico, finalizzate all’inserimento immediato e diretto nel mondo del lavoro ma rappresenta invece il risultato di un’impostazione teorica e preparatoria agli studi universitari. Per questo motivo, una volta raggiunta la Maturità, si può liberamente decidere di trovare un’occupazione, ricordando però che la strada per raggiungere questo obiettivo sarà più difficile che in altri tipologie di scuole.Se invece si è intenzionati a proseguire il proprio percorso, è possibile iscriversi a qualsiasi tipo di facoltà senza mai rinunciare ai propri interessi, ai propri sogni e alle proprie ambizioni lavorative.La formazione liceale cerca di essere il più completa e ampia possibile proprio per lasciare ad ogni studente la libertà di proseguire gli studi presso la facoltà universitaria che più si desidera.Per ciò che riguarda la maturità classica , ricordiamo che l’iscrizione a facoltà di impianto specificatamente scientifico come matematica, fisica, ingegneria e affini potrebbe risultare più difficoltosa rispetto alla formazione offerta da altri indirizzi liceali (come lo scientifico).Gli studenti troveranno magari più semplici (perché in linea con l’indirizzo di studio classico), invece tutti gli indirizzi di impianto umanistico come lettere, filosofia, linguistica, archeologia, filologia, lettere antiche, lettere moderne, scienze della formazione, scienze dei beni culturali, scienze della comunicazione, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) ecc.Grazie alla formazione completa che offre il classico, è comunque possibile iscriversi anche a facoltà quali Economia, Medicina, Giurisprudenza, Fisioterapia, Logopedia, Scienze infermieristiche, ecc.Anche per questo tipo di Liceo vale lo stesso discorso appena fatto sul bivio, una volta raggiunta la Maturità,Così anche in questo caso, si consiglia il proseguimento degli studi in ambito accademico, che per questa tipologia di liceo è rintracciabile sicuramente prima di tutto nell’ambitoGrazie alla conoscenza delle lingue convalidata dal titolo di laurea infatti, sarà maggiore la possibilità di trovare un’occupazione sia nel settore pubblico (magari diventando docenti presso le scuole statali), sia in quello privato ad esempio come interpreti, traduttori o semplicemente intermediari presso aziende che hanno a che fare con il commercio (e-commerce), agenzie SEO o di Web marketing attive anche all’estero, agenzie di viaggi, agenzie di media, alberghi, società editoriali, o come docenti presso le scuole private.Anche in un’ottica lavorativa, considerando il peso sempre maggiore che le lingue hanno in tutte le società contemporanee, sarebbe opportuno consolidarne, a livello universitario, la conoscenza già avviata durante il Liceo Linguistico.In alternativa, è possibile comunque iscriversi a qualsiasi altro tipo di facoltà si desidera o provare a cercare lavoro in una delle occupazioni appena citate, qualora non sia richiesta la laurea presso la posizione a cui si fa domanda.