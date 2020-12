I 10 licei classici migliori d'Italia nel 2020

Quali sono i parametri per decretare i migliori licei classici d’Italia 2020?

Top 10 licei classici migliori d’Italia 2020



Indice FGA: 87.27

Voto medio di maturità degli immatricolati: 80.9

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 79.2

Numero di diplomati per anno: 28

L’87% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 85.35

Voto medio di maturità degli immatricolati: 79.8

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 72.7

Numero di diplomati per anno: 24

Il 91% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 84.78

Voto medio di maturità degli immatricolati: 80.7

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 75.8

Numero di diplomati per anno: 45

Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 83.67

Voto medio di maturità degli immatricolati: 82.6

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 79.7

Numero di diplomati per anno: 153

L’84% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 82.39

Voto medio di maturità degli immatricolati: 82.5

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 75

Numero di diplomati per anno: 23

L’84% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 81.95

Voto medio di maturità degli immatricolati: 81.2

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 73.7

Numero di diplomati per anno: 118

L’85% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 81.25

Voto medio di maturità degli immatricolati: 83.6

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 77.8

Numero di diplomati per anno: 58

L’86% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 80.32

Voto medio di maturità degli immatricolati: 83.7

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 78

Numero di diplomati per anno: 217

L’86% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 80.16

Voto medio di maturità degli immatricolati: 85

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 77.2

Numero di diplomati per anno: 196

L’88% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università





Indice FGA: 79.76

Voto medio di maturità degli immatricolati: 82.7

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 80.1

Numero di diplomati per anno: 110

L’86% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Manca sempre meno. Quindi è tempo per tuttiadatto. È una delle scelte, quindi non può essere presa alla leggera.E in aiuto di studenti indecisi e delle loro famiglie, come ogni anno,, sulla base dei punteggi pubblicati sulla piattaforma Eduscopio. Scopriamo dunque insieme,, che ha comparatoGli istituti superiori di secondo grado,e divisi per tipo di istituto sono state analizzati- “Fga” - che la Fondazione Agnelli crea aggregando dati riguardanti, e. Andiamo quindi a vedereQuindi, dopo aver spiegato i criteri con i quali Eduscopio procede per classificare ogni scuola secondo il particolare indice