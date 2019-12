Iscrizioni online, come fare la registrazione al sito del Miur

Iscrizione online: come fare la registrazione al portale

Come fare la registrazione per le iscrizioni online: il modulo

Come fare la registrazione per l'iscrizione online: link e password

Registrazione online effettuata: pronti per iscriversi a scuola

Attivo il. Dal 27 dicembre. Vi ricordiamo che quelloscelta: per farlo avrete tempo fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.Intanto vediamoalle scuole superiori. Chi ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Polis, potrà utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione.Per, per ottenere le credenziali che vi occorreranno in seguito (qualora, come accennato, non aveste già un'identità digitale Spid o Polis). Quindi andate sul portale del Miur www.iscrizioni.istruzione.it . Evidenziata nella pagina, trovate l'opzione "Registrati". Cliccateci e vi ritroverete di fronte a un modulo da compilare.Nella pagina "registrati", prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot".Nel passaggio successivo dovrete inserire nella scheda che vi apparirà davanti i vostri dati personali: nome, cognome, data di nascita, ecc. Seguite le indicazioni che trovate e compilate il modulo per filo e per segno: inserite, come richiesto, l'indirizzo email per 2 volte, per sicurezza.Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, si deve selezionare "conferma i tuoi dati" per completare la registrazione. Altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.Ecco, proprioè importantissimo. Infatti, dopo aver inviato e confermato i dati, si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.A questo punto, riceverete una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail. Per motivi di sicurezza questa deve essere lunga almeno 8 caratteri. E non finisce qui. La password deve essere anche abbastanza complicata in quanto deve contenere obbligatoriamente almeno un numero, una lettera maiuscola e una minuscola. Sempre al primo accesso, l'applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione.Effettuata la registrazione, si può a questo punto entrare nell'applicazione cliccando sul bottone "ACCEDI AL SERVIZIO" nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it , e digitando le proprie credenziali. Entrati nell'applicazione, cliccate sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e iniziate la procedura per l'iscrizione online.Serena Rosticci