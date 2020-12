Scadenza iscrizioni scuola 2021 2022: date e termine per iscriversi online

Scadenza iscrizioni scuola 2021 2022: quando iscriversi online

Data inizio registrazioni sul portale www.iscrizioni.istruzione.it: dal 19 dicembre 2020

Data inizio iscrizioni scuola per l'anno scolastico 2021/2022: dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 ;

; Data scadenza iscrizione scuola: ore 20.00 del 25 gennaio 2022.

Iscrizioni 2021 2022, come scegliere la scuola

6 indirizzi di licei

11 indirizzi di Tecnici

11 indirizzi di Professionali

E' stata pubblicata lo scorso novembre la circolare MI per le prossime iscrizioni scuola 2021/2022 : il documento fornisce le scadenze e le modalità per l'iscrizione a tutte le scuole di ogni ordine e grado: primaria, scuola media e scuola superiore.Ecco quindi quali sono le date da segnare sul calendario e i termini entro cui è necessario effettuare l'iscrizione on line a scuola: infatti, le domande per il prossimo anno scolastico devono essere presentate obbligatoriamente online, dopo la prima fase di registrazione sul portale MI Rispetto all'anno scorso, il MI ha anticipato le date per l'iscrizione a scuola 2021 2022.Ecco quindi quali sono le scadenze:Se sei alle prese con, dovrai scegliere l'indirizzo e l'istituto che frequenterai per ben altri 5 anni!Innanzitutto, per, devi sapere quali sonoche esistono. Puoi infatti decidere tra:Ricordati che, per specializzare ancora di più la propria formazione.Il secondo step è. Ovviamente ti consigliamo di scegliere una scuola non eccessivamente difficile da raggiungere o lontana da casa, di cui conosci pareri positivi di alunni o ex alunni. Tuttavia è possibile anche trovare informazioni sugli istituti online,ed è stato creato dal MI. Questo sito raccoglie tutte. E' disponibile una versione web e una app.Un'altro modo molto utile perè quello di controllare le classifiche. Una delle più complete è quella che ogni anno esce. Qui, puoi cercare gli istituti che ti interessano per indirizzo e località, e trovare le più "quotate" secondo i parametri della classifica.Dopo aver fatto tutte le tue ricerche e aver trovato alcune scuole che potrebbero essere giuste per te,. E' possibile parlare con i professori e con il dirigente scolasticoorganizzate che propongono un vero e proprio tour della scuola. Molti istituti, dato il momento particolare, organizzano gli. Informati sugli appuntamenti in programma!