Iscrizioni online a scuola 2020, come inviare la domanda

Come compilare la domanda di iscrizione all’a.s. 2020/2021

Come inviare la domanda di iscrizione online alla scuola superiore

Se tu e la tua famiglia avete dei dubbi rispetto alla compilazione e all’invio della domanda di iscrizione alla scuola superiore allora stai leggendo l’articolo giusto. Passo dopo passo andremo a capire. Ecco tutti i dettagli e le informazioni utili per non commettere errori e capire esattamente come procedere.Guarda anche:Per prima cosa occorre effettuare la registrazione al servizio digitando le proprie credenziali e cliccando sul pulsante. Una volta entrati nell'applicazione si può procedere con la presentazione della domanda. Per prima cosa si clicca sulla voce; a quel punto occorre inserire il codice identificativo della scuola o del CFP che si è scelto. Il modello di domanda online è composto da due sezioni differenti. Nella prima parte viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell’alunno che si sta iscrivendo e altre informazioni necessarie a questo scopo. La seconda parte della domanda, invece, prevede l’inserimento di informazioni di specifico interesse relativamente alla scuola che è stata scelta. Qualche esempio? Si tratta di tutte quelle info utili, tra le altre cose, all’o alla formazione delle classi. Tra i vari dati richiesti ce ne sono alcuni obbligatori, in quanto necessari per l’iscrizione, che si trovano nella prima sezione; nella seconda si trovano invece alcuni dati facoltativi. Terminato l’inserimento delle informazioni si può visualizzare la domanda così da controllare la correttezza di ognuno dei dati inseriti.Una volta completato il processo di compilazione si arriva al. Come? Dopo aver controllato che tutti i dati inseriti siano corretti si può cliccare sul pulsante. A questo punto la domanda verrà inviata alla scuola. Attenzione: una volta fatto questo non sarà più possibile modificare la domanda in alcun modo. Qualora si rendesse necessario farlo occorrerà contattare la scuola destinataria della domanda per domandare di restituirla sempre tramite portale. In caso di necessità, inoltre, la scuola scelta si rende disponibile a compilare le domande online per contro delle famiglie. Sarà sufficiente contattare l’istituto in questione e fare presente che si stanno riscontrando delle difficoltà nell’ambito della compilazione della domanda. Una volta terminato il procedimento di invio ogni studente riceverà dal sistema una ricevuta di conferma dell’invio della domanda anche via mail all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. Una volta chiuso il periodo di iscrizioni online le scuole prenderanno a proprio carico le domande dando la conferma oppure informando che non ci sono posti sufficienti e reindirizzando l'iscrizione negli istituti di seconda scelta.