Iscrizioni online a scuola 2021, come compilare e inviare la domanda

Come compilare la domanda di iscrizione all’a.s. 2021/2022

Dati alunno

Dati famiglia

Dati scuola

Conclusione

Come inoltrare la domanda di iscrizione online

Siamo ormai quasi al: se hai bisogno di una guida per compilare e inviare la domanda di iscrizione alla scuola che hai scelto, allora sei nel posto giusto. Passo dopo passo vediamo, con tutti i dettagli e le informazioni utili per non commettere errori e capire esattamente come procedere.Innanzitutto, devi sapere che se sei in possesso di credenziali o di un'identità digitale SPID, puoi entrare nell'applicazione cliccando sul pulsante in alto a destra della pagina https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ "Accedi al servizio". Altrimenti, dovrai fare la registrazione al portale. Al primo accesso, l'applicazione ti chiederà di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “Nuova domanda”.La domanda si articola in quattro sezioni:Dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza.Dovrai confermare e/o integrare le informazioni sui genitori o su chi presenta la domanda(telefono, email, residenza e domicilio), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità.Dovrai scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale (CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. Se non conosci i codici delle Scuole scelte puoi cercarli su “ Scuola in Chiaro ”.Potrai effettuare l'inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l'anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti. Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se desideri fare una pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.Se hai bisogno di assistenza, ricorda che ogni scuola può dare supporto nella fase di. Per di più le segreterie hanno a disposizione una funzione che permette diUna volta completato il processo di compilazione si arriva al. Come? Dopo aver controllato che tutti i dati inseriti siano corretti si può cliccare sul pulsante. A chiusura della finestra di "Inoltra domanda" il sistema ritorna sull’Home page e la domanda risulterà nell’elenco domande con loA questo punto la domanda verrà inviata alla scuola. Nella home page si potrà trovare l’elenco delle domande effettuate, che riporta il nome dell’alunno/a, la prima scuola scelta, lo stato della domanda,le operazioni possibili, in funzione dello stato della domanda.Al momento dell'invio, domanda viene inoltrata. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.Attenzione: una volta. Qualora si rendesse necessario farlo occorre che la scuola a cui è stata inviata la. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (25 gennaio 2021). Una volta modificata la domanda puoi procedere con un nuovo inoltro.