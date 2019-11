Scelta scuola superiore, le giornate di orientamento: cosa sono e cosa servono

Giornate di orientamento: cosa sono e a cosa servono

Perché è importante partecipare alle giornate di orientamento?

Nella scelta dellarisulta fondamentale sfruttare ogni possibilità a propria disposizione e oggi parleremo proprio di una di queste: le. Cosa sono e a cosa servono? Si tratta di momenti in cui, con altri studenti che hanno più o meno le tue stesse idee, ti verrà presentato un istituto per capire se sia o meno la scelta giusta.Cosa verrai a sapere? Il, gli, le, ile gli sbocchi: si tratta, insomma, di una giornata in cui scoprire tutto ciò che serve sapere per decidere se iscriversi o meno in una certa scuola. Vediamo tutti isulle giornate di orientamento.Le giornate di orientamento vengono organizzate ogni annoche devono fare una scelta molto importante, quella relativa a quale scuola superiore frequentare. Sono giornate di fondamentale importanza a cui tutti gli studenti dovrebbero partecipare per fare una sceltae basata sui fatti.Come si svolgono le giornate di orientamento? Solitamente vengonoper presentare, nelle singole scuole medie, le caratteristiche del percorso di studio di quella scuola:, materie, orari, competenze acquisite. Parliamo, insomma, di tutte quelle informazioni necessarie per fare la miglior scelta possibile. Nel corso di queste giornate c’è anche la possibilità che si svolganoallo scopo di aiutare il singolo studente a capire quale oa seconda dei suoi interessi presenti e futuri. Mi raccomando, non perdere nessuna delle giornate di orientamento per gli istituti che ti interessano: potrebbe fare la differenza nella scelta finale!Come abbiamo già evidenziato, partecipare alle giornate di orientamentoper decidere quale strada intraprendere. Che vuol dire a livello pratico? Trovare risposte adatte a domande come “che scuola faccio se voglio diventare farmacista?” o “studiare non fa per me ma ci tengo ad avere il diploma” o, ancora, “cosa studio se da grande voglio lavorare con i computer?”.Partecipare alle giornate di orientamento permette di farenel proprio percorso di vita. Proprio grazie a questi momenti si potrebbe capire qualcosa di se stessi che ancora non è chiaro e quale sia la scuola più adatta per coltivare gli interessi che ci appartengono. L’orientamento scolastico, quindi, permette ai giovani di capire e, individuare glie esplorare le diverse opzioni che ognuno di noi ha.