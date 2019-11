New Design 2019: scopri gli studenti più creativi dell’anno

News Design 2019: il concorso del Miur

I vincitori del concorso New Design 2019

[/img]Ieri si è tenuta a, neldella Capitale,, una gara tra studenti organizzata dal. A scegliere i vincitori della sfida di creatività promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato ilche ha valutato l’originalità, l’aderenza al tema proposto e la validità dei progetti. Ma scopriamone di più.Il concorso è volto a premiare leche emergono nel contesto del. Infatti questi istituti sono vere e proprieda coltivare e indirizzare, e proprio per questo è stato istituito questo nuovo concorso sul Design. Quest’anno il tema dell’evento era “”. Così gli studenti si sono cimentati con la progettazione e la realizzazione di opere ispirate al passato ma declinate in versione innovativa.si è piazzatocon il progetto “” di Emma Lucia Guarnieri. Si tratta di un, ispirato al designer Alessandro Mendini, “un divertente palinsesto di forme geometriche – è la motivazione del premio – intersecate dai colori brillanti, giusto per essere notato”., invece, i premiaticon una“estremamente originale nella sua concezione, versatile nella modalità d’uso” ispirata a Le Corbusier e(Teramo) che ha riproposto in chiave contemporanea, vincitrice al Concorso Internazionale di Faenza nel 1971, “aggiornandone i meccanismi e la funzionalità con l’impiego di un’ottima tecnica esecutiva”., infine, sono arrivate le opere dele del. La prima, ispirata alle esperienze di Riccardo Dalisi, è il progetto di, premiato per “la particolare attenzione alle necessità del territorio e dei suoi abitanti” e per le “soluzioni architettoniche alla ricerca di una possibile integrazione visiva con il paesaggio dei Sassi”. La seconda, invece, è una progettazione diispirata a Enzo Mari, selezionata dal comitato tecnico-scientifico per “l’adozione di forme elementari colorate che alludono a figure di animali e si prestano, come in un gioco di costruzioni, a incastri e composizioni diverse”.