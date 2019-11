Tecnologia e digitale: ITS Incom è la scelta post-diploma per trovare subito lavoro

ITS Incom di Busto Arsizio, per futuri professionisti della tecnologia

Full Stack Developer, una figura richiesta dalle aziende

ITS, la formazione che fa trovare lavoro

Una volta ottenuto il, la domanda che ogni ragazzo uscito dalle scuole superiori si pone è questa:e realizzare i miei sogni?Non tutti conoscono però l’offerta degli: una realtà di riferimento per la formazione “”, con indici diche a distanza di un anno dalla conclusione dei corsi superano in molti casi(rispetto al 70% della preparazione universitaria). La forza di questi percorsi, vera propria alternativa alle università, oltre agli ottimi sbocchi lavorativi, risiede nel, che fa dellala propria leva prevalente, e gli. Per chi vuole subito scendere in campo e diventare un professionista nel settore della, una delle scelte migliori è(VA), un’eccellenza del territorio.L’fa parte degli ITS del settore Tecnologie e Comunicazione, tra quelli che in Italiain termini didei propri diplomati. I corsi dell’ITS sono tutti nel segno delle professioni. Il corso Full Stack Developer, promosso dall’ITS Incom in collaborazione con la Fondazione Le Vele di Pavia (presso la cui sede il corso verrà tenuto a partire da questo mese) è un’opportunità per tutti i ragazzi appassionati di tecnologia, interessati a diventarein tutte le loro componenti: dalla logica applicativa fino allo sviluppo web e gestione database. Il corso è adatto a tutti i diplomati, ed ha un approccio fortemente, orientato cioè alla preparazione “sul campo”. Attraverso le continue esercitazioni e lo studio di casi reali, gli studenti potranno sviluppare le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Si tratta diper un totale di 2000 ore, delle quali benMa chi è e cosa fa un? Questa figura è una professionalità di riferimento per lo sviluppo di nuove opportunità di business all’interno di un’azienda. Si tratta infatti di unin grado di progettare e realizzare soluzioni interattive e software applicativi per il web, esperto dei principali strumenti open source quali Linux, SQL, HTML, PHP e Java, in grado quindi di gestire e garantire la pienadelle soluzioni applicative. Il corso dell’ITS Incom Full Stack Developer fornisce una preparazione certificata dal titolo di Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza, di, cui si aggiungono le certificazioni died, nel campo dello sviluppo software e web, oltre ad una certificazione professionale diSe pensate che questa sia la strada professionale giusta per voi, non vi resta chealle selezioni, in programma il 15 di novembre. Per farlo, è necessario compilare il form alla alla pagina itsincom.it/iscrizione-eventi-2019 Gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole professionalizzanti post-diploma, formano figure professionali, e consentono un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, in particolare in. Gli ITS sembrano essere una soluzione al gap tra domanda e offerta di lavoro, che in Italia non sempre coincidono. A un anno dal diploma lavora(rispetto al 70% dei percorsi universitari), con punte dell’82,5% per gli ITS del settore, 83,4% per, 91,9% per il settore dellae 86,3% quelli del. Ed è proprio per la loro efficacia che in Europa questi percorsi vengono scelti da moltissimi studenti, che riescono quindia trovare occupazione e guadagnare. Basti pensare che nel 2016 (ultimo dato Eurostat disponibile), come riporta un articolo di La Repubblica, in Germania ben 288mila giovani si sono diplomati presso le analoghe, la metà di quelli che hanno conseguito un titolo di studio dopo le scuole secondarie (l'altra metà si è laureata). In Francia ci si assesta sul 27,5%, pari a 213 mila ragazzi e ragazze, mentre in Spagna si arriva a 132 mila e nel Regno Unito a 94 mila. In Italia,, con un trend positivo a riprova delladei percorsi anche nel nostro paese.