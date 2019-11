Salone Orientamenti 2019: le opportunità nella Green e Blue Economy per i giovani

Orientamenti 2019: gli eventi su Green Economy & Green Jobs

Professioni del mare e Ocean Literacy

Dopo l’inaugurazione dellaprevista per martedì 12, seguita da quella del “ Saper fare ” fissata per mercoledì 13, la terza e ultima giornata del Salone Orientamenti, quella di, è invece dedicata alla: numerosi gli eventi in programma, tra incontri, convegni e laboratori nelle rispettive “vie delle professioni”.Tra queste, spicca il convegno “”, dalle ore 9:00 alle ore 11:30, promosso da MIUR, Regione Liguria e Re.N.Is.A presso la Sala Maestrale dei Magazzini del cotone. In occasione di questo evento, gli studenti avranno la possibilità di incontrare i rappresentanti degli Ordini Nazionali dei dottori agronomi, dei periti industriali, degli agrotecnici, dei geometri e dei periti agrari per parlare di Green Economy e sostenibilità, in collaborazione con Renisa. L'incarico di moderare l’evento spetterà inoltre a Patrizia Marini, presidente della Rete Nazionale Istituti Agrari.Tra i vari interventi in programma, si potrà assistere a quello di Sabrina Diamanti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Claudio Guasco, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, Mario Braga, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Lorenzo Sessa, Direttore Nuovi Business Iren Mercato.Ma gli interventi non si esauriscono certo qui! Attesissimi sono infatti anche quelli di Edvige Mastantuono, Dirigente della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e Pietro Paolo Giampellegrini, Commissario Straordinario dell’Agenzia InLiguria e Segretario Generaledella Giunta Regionale – Regione Liguria.Per gli studenti che sono affascinati dal mondo marino e sognano di fare un lavoro a contatto con esso, presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio dalle ore 9:00 alle ore 12:00, potranno assistere all’evento intitolato “” e promosso da Regione Liguria, Conftrasporto-Confcommercio Imprese per l’Italia e Accademia Italiana della Marina Mercantile. Si tratta di un incontro rivolto agli studenti e pensato per, alla luce della sempre crescente necessità di ripensare la nostra presenza e il nostro lavoro in un’ottica diNel corso del Salone Orientamenti, inoltre gli studenti avranno modo di ascoltare la presentazione da parte dell’Università di Genova deimentre gli ITTL di tutta Italia si incontreranno per presentare la particolarità dei loro percorsi formativi in filiera e in sinergia con il mondo del lavoro.Un altro appuntamento da segnare è quello che si terrà alle ore 14 presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio, intitolato “Porti e Mare: Quale filiera formativa?”. Si tratta di un evento, promosso da Istituto Nautico San Giorgio, Rete nazionale dei nautici e USR Liguria, destinato a docenti e formatori per sostenere e approfondire lo stretto rapporto in campo marittimo tra mondo della formazione e mercato del lavoro.Una giornata intensa insomma, quella di giovedì 14, che si chiuderà con la cerimonia della, in cui verranno premiate le eccellenze presenti al Salone Orientamenti con ospiti d’eccezione del mondo della cultura e dello spettacolo. Ad arricchire la scaletta gli show di Ex Otago e Bruciabaracche.