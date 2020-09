Myrta Merlino: “Dalla Segre alla Azzolina, passando per Salvini. Così racconterò la vigilia del primo giorno di scuola”

QuaIi sono i contenuti della puntata?

Ecco a proposito della Ministra, tu come giudichi il suo?

Perché secondo te si parla dei problemi della scuola solo quando hanno un impatto nella vita quotidiana degli adulti?

Emergenza a parte, quasi sono secondo te i problemi della scuola da risolvere ?

In conclusione, perché dedicare uno speciale al primo giorno di scuola?

"Alla vigilia del primo giorno di scuolaParola di, trasmissione targata La7, chededicherà uno speciale che già dal titolo fa comprendere l’importanza che mai come quest’anno ha il primo giorno di scuola:In attesa del grande giorno noi di Skuola.net, sempre in prima linea quando si affrontano determinati temi, abbiamo voluto fare unaper avere qualche anticipazione die per scoprire cosa pensa della scuola uno dei volti più amati della televisione italiana.Leggi anche:In apertura avrò come ospiteperchè nessuno più di lei può infatti spiegare ai ragazzi, ma non solo,e il ruolo che questa ha nella loro vita. Grazie alla sua testimonianzaMa non solo la Segre, avremoda Napoli, dove sarà con noi la Preside Eugenia Carfora che tramite la scuola cerca di strappare i ragazzi alla camorra, al liceo Newton di Roma per scoprire come si è preparato ad accogliere di nuovo i ragazzi. Con lacapiremo, invece, come i genitori italiani stanno vivendo il ritorno in classe dei propri figli. E poi verrà a trovarci un papà che ha una figlia che si chiama come me e che molti conoscono, questo papà èInfine ospiteremo anche lache ha accettato di rispondere non solo alle nostre domande ma anche a quelle dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie collegate con noi durante la diretta”.“Credo che la Ministra abbia avuto unGestire l’emergenza sul mondo della scuola, che come sappiamo arranca già da diversi anni, è veramente una roba che fa tremare le vene e i polsi.e spero che lunedì tutto vada bene ed è quello che deve fare chiunque ama l’Italia e i nostri ragazzi. Detto questo la cosa che mi ha un pò colpito è cheLa mia sensazione è che forse bisognava mettere la testa sulla scuola già qualche mese fa, ma questa non è una cosa che riguarda il Ministro ma la politica tutta. In Francia, ad esempio, Macron fin da maggio ha messo. Da noi no. La scuola, anche per i mezzi di comunicazione e qui faccio un mea culpa, viene sempre“PerchéIo penso che questo è un Paese fortemente ripiegato sul presente che fa fatica ad immaginare il futuro. E poi c’è un tema della politica:Se ne parla a fasi alterne e poi si inabissa per tanto tempo e questo è un grande errore”.è un super tema secondo me. Poi i, io continuo a ricevere mail da migliaia di genitori che si lamentano perché i propri figli non hanno continuità didattica, e quindi non riescono ad avere un punto di riferimento, una guida. Per ogni generazione isono sempre meno valorizzati nel dibattito, nella gerarchia sociale. ”.“Abbiamo deciso di esserci perchéMa non solo domenica 13 alle 20.30, anche lunedì 14 settembre tutto il giorno La7 dedicherà la programmazione al tema della scuola e al rientro in classe”.