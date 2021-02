A scuola doppia mascherina per proteggersi dalla variante inglese

Variante inglese a scuola: si raccomanda l’uso della doppia mascherina

“Si raccomanda di valutare l’utilizzo per docenti e studenti della doppia mascherina”. Scrive così l’in una comunicazione a tutti i dirigenti scolastici in riferimento al forte rischio di contagio delladel Covid-19. Nonostante le misure adottate dal Governo per scongiurare la, infatti, pare che ilstia aumentando anche nelle scuole.Ecco gli ultimi dati riportati dal Messaggero e le indicazioni dell’Associazione dei presidi.L’non si è ancora arrestata e a preoccupare gli italiani adesso è anche la, mutazione britannica del virus. Tra i casi accertati, molti riguardano il: la variante ha colpito quattro bambini della scuola romana Villaggio Prenestino e unasarebbe anche stata segnala dall’Asl di Roma 3 nella scuola elementare Rodano a Fiumicino. Come riportato dal Messaggero , l’ha dunque deciso di scrivere a tutti i dirigenti italiani per dare loro ulteriore raccomandazioni in merito alla salvaguardia della salute di docenti e studenti. Nella lettera, infatti, consigliano l’come manovra di prevenzione “facendo riferimento alla struttura commissariale dell’emergenza, con l’obiettivo di limitare ulteriormente rischi assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza”. Nel caso laziale, lo stessoper l’epidemia, la sorveglianza il controllo delle malattie infettive ha contattato l’Asl Roma 2 per chiedere ile l’avvio di unnelle scuole del sesto municipio per verificare l’esistenza della variante. A raccomandare l’uso della doppia mascherina, inoltre, è anchedell’AssoPresidi di Roma che, denunciando la “scarsità” delle mascherine inviate alle scuole dal commissario Arcuri, ha citato lo studio dei ricercatori deiche attesterebbe a questa nuova manovra di prevenzione un’Guarda il video conMa qual è lache protegge di più dalla? Sul tema ci sono delleanche tra glidi malattie infettive. Come riportato dal Messaggero, infatti, l’infettivologoha spiegato che la doppia mascherina può rafforzare concretamente la protezione in quanto laprotegge chi la indossa ma tutela meno chi è intorno, quella chirurgia, invece, farebbe il. Il direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive,, invece, sempre come riportato dal Messaggero, ha dichiarato che “è vero che la variante inglese a mostrato una maggiore capacità di trasmissione, ma di norma anche la singola mascherina in classe può essere sufficiente, quando il contatto è parzialmente ravvicinato tra studenti e professori”.