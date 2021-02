La Calabria chiuderà le scuole per vaccinare i docenti

Regione Calabria: chiuse le scuole per vaccinare gli operatori scolastici

Regione Calabria: i sindacati contro la chiusura della scuola

Partirà la prossima settimana ilperoperatori del mondo scuola in, prima regione in Italia ad inserire il personale scolastico tra le. Per farlo bisognerà però chiudere leper tutta la durata della vaccinazione e procedere con la. A confermarlo è stato il governatore regionale, in questi giorni a lavoro con i sindacati.Ecco potrebbe essere gestita la campagna vaccinale.Il governatore regionaleha annunciato ieri in diretta su Facebook l’inizio dellaale l’. Le sue parole: "Cominceremo sicuramente a vaccinare il mondo della scuola dalla prossima settimana, ora vediamo se sarà lunedì o mercoledì”. Talearriverebbe da una "proficua interlocuzione" con iche rappresentano il personale docente e non docente e la categoria dei dirigenti. Come anticipato, nel corso della diretta il governatore ha altresì spiegato che le scuole dovrebbero restare chiuse per tutta durata della vaccinazione – si parla diper vaccinare i circa– per continuare l’erogazione della. In conclusione ha tenuto a precisare che i vaccini somministrati saranno quelli die contro i “pettegolezzi da social” ha voluto controbattere dicendo: “La qualità dei vaccini è tutta altissima, è uguale per tutti, non ci sono vaccini di serie A o serie B. Sono tre vaccini ugual. Non andate appresso al pettegolezzo da social per il quale i no-vax continuano a seminare dubbi. Dobbiamo vaccinarci tutti, secondo le direttive del ministero”.Sebbene il governatore regionale abbia dichiarato che la scelta diper tutta la durata del piano vaccinale sia derivata da una "proficua interlocuzione" con le organizzazioni sindacali, quest’ultime hanno diffuso unper smentire quanto da lui dichiarato. Nello specifico, leavrebbero concordato con il governatoresolo dellee “comunque strettamente necessari, al solo verificarsi di una concentrazione di somministrazione sull’intero istituto, Comune o distretto, tale da richiedere la sospensione delle attività didattiche in presenza”.