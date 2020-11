Scuole migliori d'Italia: la classifica Eduscopio 2020 online dal 12 novembre

Eduscopio, come funziona

Che scuola scegliere dopo le medie? Un valido strumento per orientarsi nella scelta della scuola superiore è rappresentato da, la classifica realizzata dalla Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Da 6 anni(www.eduscopio.it) è il portale che confronta la qualità delle scuole superiori, città per città, comune per comune.i parametri presi in esame, principalmente, dalle analisi di Eduscopio:di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari ea formare gli studenti per l'ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma per coloro che vogliono trovare un impiego senza passare dall'università., lo studente non dovrà fare altro che seguire un semplice percorso sul portale, specificando se è orientato a una scelta che porti all’università o piuttosto al lavoro dopo il diploma; quale indirizzo di studio (liceo scientifico, istituto tecnico economico ecc.) è orientato a scegliere; in quale comune italiano risiede.si avrà la possibilità di confrontare gli esiti delle scuole che si trovano nella zona e offrono quell’indirizzo di studi.: il sito consente di comparare le scuole dell'indirizzo desiderato, circoscrivendo la ricerca all'area di residenza. Cosa era accaduto nel 2019? A, tra i classici si è confermato primo l’Alexis Carrel della Fondazione Grossman, al secondo posto è tornato lo statale Berchet che nel 2018 era terzo. In totale, tra i primi dieci troviamo ben quattro licei paritari. Per quanto riguarda i licei scientifici: i primi due posti vanno di nuovo ad Alessandro Volta e Leonardo Vinci e la prima paritaria (Sacro Cuore) la troviamo al terzo posto. A, invece, il primo liceo classico è stato il Cavour nei primi otto posti compaiono tre istituti paritari. Situazione che è mutata nel centro-sud con gli istituti paritari che scompaiono o quasi dalla top-ten. Aha primeggiato nuovamente il liceo statale Torquato Tasso. Un quadro simile arriva anche dagli scientifici dove l’Augusto Righi resta in testa davanti al Virgilio. Asempre primo fra i classici il Sannazaro, ma fra gli scientifici ora primeggia il Convitto Vittorio Emanuele II. A, tra i classici svetta il Quinto Orazio Flacco, mentre tra gli scientifici l’Enrico Fermi.Laè sicuramente importante. I genitori devono cercare di aiutare i propri figli senza imporre le loro scelte. Tra i consigli che si possono dare troviamo sicuramente quello di seguiree farsi consigliare anche dai docenti della scuola media. Importante sarà, dunque, capire. Fondamentale sarà anche capire quali sono le: l'alunno avrà sviluppato sicuramente preferenze per alcune materie, come l'italiano o la matematica. Questo rappresenta un buon punto di partenza per scegliere la scuola. Ultimo, ma non meno importante è, dunque dialogo continuo tra genitori e figli per capire desideri e potenzialità che di certo saranno emerse., sarebbe l'errore più grande che un genitore possa fare.