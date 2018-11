Le migliori scuole superiori d'Italia 2018: classifica Eduscopio per città

La Fondazione Agnelli ha messo online la nuova edizione dell'annuale classifica delle scuole superiori città per città: la piattaforma Eduscopio mette a confronto gli istituti, individuando quali preparano meglio all'università o al mondo del lavoro dopo il diploma. I dati analizzano circa 1.260.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (dal 2012/2013 al 2014/2015).

La classifica dei licei è stata stilata su 707.827 studenti immatricolati all'università entro l’anno 2015/16 e sugli esami accademici da loro sostenuti entro la primavera del 2017. Il grado di qualità degli indirizzi tecnici e professionali si basa, invece, su un campione di 554.701 diplomati nel triennio 2012-2015.

I parametri analizzati dalla Fondazione Agnelli, attinti dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari (ANSU) del Miur, prendono in considerazione il successo ottenuto dai diplomati quando vanno all'università (media dei voti, crediti ottenuti) ma anche, da quest'anno, la regolarità degli studenti nel ciclo scolastico. Per le scuole che preparano al mondo del lavoro, si valuta anche l'indice dei diplomati occupati e la coerenza degli studi con l'impiego ottenuto.





Le migliori scuole d'Italia: classifica Eduscopio 2018

Classifica scuole 2018 a Milano

A Roma, per il secondo anno consecutivo, il miglior liceo classico è il Torquato Tasso, mentre tra gli Scientifici l'Augusto Righi, terzo lo scorso anno, ha superato il Virgilio. A Milano, è una paritaria - la Alexis Carrel - a conquistare il primo posto della classifica e ha battuto un'altra paritaria, il Sacro Cuore di Lambrate, primo lo scorso anno. Tra gli Scientifici è di nuovo l'Alessandro Volta il migliore in città. A Napoli è ancora il Sannazzaro e il Mercalli a confermarsi miglior Classico e migliore Scientifico. Anche a Torino nessuna novità: primi il Cavour e il Galileo Ferraris.Se sei di Milano e stai pensando ad iscriverti in un Liceo Classico, Eduscopio 2018 stima l’Alexis Carrel come il migliore fra tutti quelli presenti nel capoluogo lombardo, con una percentuale dei diplomati in regola pari all’82% e l’indice FGA (mette in relazione la media dei voti con i crediti ottenuti) all’83.81.

Per quanto riguarda lo Scientifico invece, all’apice della lista troviamo l’Alessandro Volta con il 65.2% dei diplomati regolari e l’indice FGA di 86.32; per l’opzione Scienze applicate dello Scientifico svetta l’Ettore Molinari con il 38.5% dei diplomati e il 67.51 di indice FGA.

Per il Liceo delle Scienze umane si consiglia il Gian Battista Vico, nella provincia di Corsico, con il 58.53 di FGA, mentre per l’opzione Economico-Sociale il Virgilio con il 92% dei diplomati e 55.97 di FGA.

Per ciò che riguarda il Liceo Linguistico il primo posto spetta a Educ. E. Setti Carraro Dalla Chiesa con il 75.9% dei diplomati e il 68.8 di indice FGA.

Il Sacro Cuore invece risulta di maggior efficienza tra i Licei Artistici con il 78.3 % dei diplomati e il 72.6 di FGA.

Per le scuole ad indirizzo Tecnico-Economico troviamo il Falcone-Righi in provincia di Corsico, con il 28.1% dei diplomati e il 61.98 di FGA, mentre per quelle ad indirizzo Tecnico-Tecnologico Giulio Natta con il 28.6 % e 63.94 di FGA.

Classifica scuole 2018 a Roma

Fra i Licei Classici, il posto di prim’ordine spetta al Torquato Tasso (80.05 di FGA e 58.8% di diplomati), mentre per lo Scientifico l’Augusto Righi (82.39 FGA e 52.7%), e fra quelli con l’opzione Scienze Applicate il Vittoria Colonna (71.35 FGA e 44.4%).

Il Margherita di Savoia primeggia fra i Licei delle Scienze Umane (56.05 FGA e 48.7%), mentre fra quelli con l’opzione Economico-sociale troviamo il Giordano Bruno (55.4 FGA e 61.5%).

Fra i Linguistici, il Terenzio Mamiani è il primo con 67.21 FGA e 56.3%, mentre fra gli Artistici l’Alessandro Caravillani con 58.56 di FGA e 48.5% di diplomati.

Per ciò che riguarda gli istituti tecnico-economici si incontra il Bachelet (IS Bachelet Einstein) al primo posto con 54.1 FGA e 42.2%, mentre fra i tecnici-tecnologici il Boaga (IS Ambrosoli) con 60.21 FGA e 49.3%.

Classifica scuole 2018 a Torino

Nel capoluogo piemontese il Camillo Benso di Cavour primeggia fra i Licei Classici con il 77.46 di FGA e il 70.7% degli studenti diplomati, mentre fra gli Scientifici il Galileo Ferraris (77.58 FGA e 62.5% di diplomati), e tra quelli con opzione Scienze applicate il Filippo Juvarra (81.18 FGA e 76.7% di diplomati).

Il Curie (IS Curie-Levi) svetta fra i Licei delle Scienze Umane (anche fra quelli con opzione Economico-Sociale) con il 55.7% dei diplomati e il 58.58 FGA.

Il Liceo linguistico migliore, invece, risulta essere il Vincenzo Gioberti con il 74.3% degli studenti diplomati e 67.73 di FGA. Il Primo Liceo Artistico è il più quotato con il 59.7% di diplomati e il 61.31 di FGA.

Per ciò che riguarda i Tecnici-Economici troviamo l’Erasmo da Rotterdam (54.2 FGA e 35.2%), mentre fra i Tecnici-Tecnologici il Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino (56.45 FGA e 37%).

Classifica scuole 2018 a Bologna

Il Liceo Classico più quotato a Bologna, dalle stime di Eduscopio risulta essere il Marco Minghetti con un indice FGA pari al 78.29 e una percentuale dei diplomati del 71.7 %.

Per ciò che riguarda lo Scientifico, invece, troviamo il Luigi Galvani con l’83.2 di FGA e del 71.8% di diplomati, mentre per l’opzione Scienze Applicate il Niccolò Copernico con l’83.16 di FGA e 61.7% di studenti diplomati.

Il Leonardo Da Vinci, in provincia di Casalecchio di Reno, si trova al primo posto come Liceo delle Scienze Umane anche nell’opzione Economico-Sociale ed anche come liceo Linguistico (70.29 FGA e 79.6% di diplomati).

Il Francesco Arcangeli è il migliore tra i Licei Artistici bolognesi con il 62.5 di indice FGA e il 50.6% dei diplomati.

Tra i Tecnici-Economici si incontra l’Enrico Mattei con FGA di 56.77 e il 53.7% dei diplomati, mentre tra i Tecnici-Tecnologici il Crescenzi-Paciotti con il 64.32 FGA e il 42.5% dei diplomati.

Classifica scuole 2018 a Firenze

Nel capoluogo toscano il Dante Alighieri (73.83 FGA e 66.7%) primeggia fra i Licei Classici, mentre fra gli Scientifici c’è il Leonardo Da Vinci (76.6 di FGA e 51.8% di studenti); fra questi, per l’opzione Scienze applicate al primo posto si trova il Niccolò Rodolico (75.88 FGA e 44.6%).

Il Niccolò Machiavelli è il migliore fra i Licei delle Scienze Umane (56.74 FGA e 55.3%) anche per l’opzione Economico-sociale ed è il primo anche fra i Licei Linguistici (67.57 FGA e 64.8%).

Per ciò che riguarda i licei Artistici, invece, si trova il Leon Battista Alberti con il 54.87 di FGA e il 42.6% di diplomati.

Fra i Tecnici-Economici svetta il Piero Calamandrei (58.56 FGA e 50.5%), mentre fra i Tecnici-Tecnoogici il Russel-Newton con 64.38 FGA e 25,7% di diplomati.

Classifica scuole 2018 a Napoli

Nel capoluogo campano il primo fra i Licei Classici è lo Jacopo Sannazzaro con 79.99 FGA e 73.8% dei diplomati, mentre fra gli Scientifici il migliore risulta essere il Giuseppe Mercalli (76.64 FGA e 53.9%), e fra quelli con l’opzione Scienze Applicate l’Emilio Segre (71.26 FGA e 60.4%).

Il Carlo Levi svetta fra i Licei delle Scienze Umane (55.76 FGA e 44.4%), mentre fra quelli con opzione Economico-Sociale troviamo il Rocco Scotellaro con 53.25 FGA e 45.1%.

Il Quinto Orazio Flacco è stato valutato, invece, come miglior linguistico con 65.99 FGA e 79.5% di diplomati, mentre l’istituto Suor Orsola Benincasa per ciò che riguarda il liceo artistico (60.06 FGA e 65.4%).

Fra i tecnici-economici il Pagano-Bernini (52.24 FGA e 48%) e fra i tecnici-tecnologici il Della Porta-Porzio (56.36 FGA e 49.1%).

Classifica scuole 2018 a Palermo

Tra i licei classici di Palermo il Centro Educativo Ignaziano è il migliore (72.12 FGA e 86.7% di diplomati regolari), mentre fra gli scientifici lo è lo Stanislao Cannizzaro (72.14 FGA e 61.8%) e l’Alessandro Volta fra quelli con opzione Scienze Applicate (65.91 FGA e 60.8%).

Il liceo delle Scienze umane migliore invece è il Camillo Finocchiaro Aprile (52.5 FGA e 55.7%) e il Giovanni Agostino De Cosmi fra quelli con l’opzione Economico-sociale (64.96 FGA e 49.1%).

Il Danilo Dolci primeggia sui Linguistici (65.7 FGA e 61.9%), mentre il Basile D’Aleo sugli Artistici (non ono resi noti i dati e le percentuali).

Il Vilfredo Pareto emerge fra i tecnici-economici (57.29 FGA e 38.8%), mentre il Mario Rutelli fra i tecnici-tecnologici (58.86 FGA e 31.9%).



Giulia Onofri