Rimandare l'esame universitario, i motivi per cui non dovresti farlo

5. Non rischiare di ritrovarti con esami accumulati

4. Provare a dare l’esame non costa nulla!

3. Avere esami accumulati nel tempo è deleterio

2. Avere la spiegazione del prof fresca nella mente

1. Poter preparare quell’esame con i compagni di corso

Non rimandare gli esami! Preparali con Skuola.net | Store

Essere universitari, soprattutto in tempi di Covid. Avere lezioni solamente in Dad, dover seguire i corsi tramite uno schermo. Insomma non c’è da stupirsi se, tuttavia sarebbe bene resisterle: ecco i motivi per cui è meglio non rimandare gli esami.Rimandare un esame potrebbe sembrare, nel farlo potresti addirittura pensare che lo stai facendo per poter prestare maggiore attenzione agli altri esami che stai preparando.In un lampo ti ritroveraiche non finiranno di accumularsi pesando sulla fine del tuo percorso di studi. Ecco perché, senza però trascinarne troppi insieme in cui sei rimasto indietro.Un altro motivo per il quale rimandare l’esame è sbagliato: infatti, e anzi, se fallirai avrai intanto capito che tipo di domande e che tipo di impegno ti servirà per riprovare quello stesso esame.Tornando al discorso di prima,e dover superare. Non lasciare che siano gli esami dei primi anni a bloccare la tua carriera, affrontali fin da subito e vedrai che non saranno così terribili come pensi.Altro valido motivo per non rimandare l’esame a data da definirsi, e hai iniziato a studiare subito,: elemento da non sottovalutare. Infatti a distanza di mesi o anniInfine, l’ultimo fondamentale motivo per non posticipare l’esameche stanno preparando il medesimo esame. E' una vera fortuna: potrai fare con loro fronte comune, passarvi gli appunti e ripetere insieme,Glisono i più validi alleati per velocizzare il tempo da dedicare agli esami e non costringerti a rimandarli: infatti, possono farti guadagnare ore preziose che altrimenti avresti perso su pagine e pagine di manuali.Come? Non sai ancora come funziona? E' facilissimo: bastasu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net | Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.