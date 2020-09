Ritorno a scuola: come recuperare le insufficienze dello scorso anno?

Ci vuole determinazione

Metodo di studio, questo sconosciuto!

Segui un piano di recupero

Fai le giuste domande

Inizia da ciò che ti spaventa di più

Manca sempre meno al rientro tra ie molti studenti staranno già pensando aiper il nuovo anno scolastico. L’emergenza sanitaria e la conseguente didattica a distanza hanno completamente cambiato ilper gran parte dello scorso anno e, tra lacune pregresse, connessioni difficili, fatica ad abituarsi e mancanza del contatto con i compagni, in molti hanno maturato insufficienze apparentemente irrecuperabili e lacune non poco banali.Contrariamente agli scorsi anni, però, la promozione è arrivata per tutti nonostante le insufficienze, e le scuole - per compensare - stanno organizzando da settembre iper ciascuno studente che ha avuto voti inferiori ai sei/decimi nell’ultimo scrutinio finale. In ciascun PAI devono dunque essere specificati “gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” e le strategie per il miglioramento di questi ultimi, in modo che lo studente recuperi prima e durante l'anno tutto ciò che deve.Se non ci sono esami a settembre, però, si potrà studiare meno? No! È fondamentale studiare e recuperare le materie non solo perché le valutazioni in itinere del nuovo anno scolastico terranno conto del recupero delle, ma anche per riuscire a seguire le nuove spiegazioni. Ecco i consigli di Skuola.net.Recuperare le lacune e le insufficienzee richiede determinazione, sacrificio e volontà. Anche se per alcuni determinazione e volontà non vanno molto d’accordo, devi sapere che tra le qualità umane quella che più di ogni altra può incidere sui tuoi successi è proprio la. Per superare le lacune e partire con il piede giusto è dunque indispensabile avere la consapevolezza di dover recuperare e la voglia di mettercela tutta: molti studenti si affidano alle, aio semplicemente pensano alprefissato.Non è mai tardi per trovare il proprioe, attenzione, ognuno ha il proprio: ogni persona ha caratteristiche uniche e inimitabili. Da cosa partire? Come primo passo ti consigliamo di scegliere uno spazio da dedicare allo studio lontano da qualsiasi distrazione. Prima di iniziare a leggere, inoltre, meglio dare uno sguardo ai titoli dei paragrafi e alle illustrazioni per avere un’idea del contesto e ciò che stai per studiare. Durante la lettura potresti anche inserire deglia lato o delle parole chiave utili durante la ripetizione Per molti studenti glie lesono un insostituibile alleato nello studio soprattutto perché aiutano la focalizzazione dei concetti e quindi la comprensione degli argomenti, senza per questo impararli a memoria. La mera memorizzazione infatti non è mai un buon metodo di studio! Cosa aspetti a sperimentare il tuo?Crea un programma di studio: dividi il piano di recupero ino inin base al numero di pagine che vuoi studiare in un giorno e il tempo che vuoi impiegare. Ovviamente non distrarti durante lo studio: lascia loe i. Avrai tempo per un po’ di svago durante le pause! Ripeti ogni volta che finisci un argomento: non basta solo leggere, comprendere ed evidenziare le cose importanti, devi anche ripetere! Inizia a farlo prima con il libro aperto e successivamente con il libro chiuso. In questo modo allenerai la mente ad immagazzinare le informazioni più importanti e inserirle in un contesto determinato, oltre ad esprimerti in maniera più scorrevole.Se hai dubbi sul programma o sul materiale, si può sempre chiedere al: in questo caso dovrai vederlo come un alleato in caso ci sia qualcosa che ti sfugge, e approfittare dei corsi di recupero a scuola per fare più domande possibile su ciò che non ti è chiaro, in modo da avere un vantaggio quando sarai a casa e dovrai stare sui libri da solo per studio e ripasso.Che sia matematica o storia, tutti noi abbiamo una materia che ci blocca. Spesso il problema è soprattutto psicologico: pensiamo di non farcela e tendiamo a rimandare il momento di studiare quella materia che ci mette più in difficoltà, trovandoci poi davanti a lacune gigantesche e ad argomenti da studiare che si accumulano sempre di più. E' un circolo vizioso da cui uscire per non continuare ad avere brutti voti. Prendi quindi coraggio e inizia proprio dalla materia che temi maggiormente, anche tornando indietro di parecchio sul programma, e avanza a poco a poco per essere sicuro di apprendere e comprendere bene tutti gli argomenti.Dopo aver fatto questo, potrai dedicarti a tutte quelle discipline in cui ti senti più a tuo agio, senza però sottovalutarle: alla fine dovrai recuperare tutto!E se tutti i consigli elencati finora non dovessero avere abbastanza efficacia, come dice il proverbio, “l’unione fa la forza”. 