Figure retoriche, come studiarle e riconoscerle in maniera semplice

1. Leggere, capire, e analizzare un testo poetico

2. La parafrasi di un testo poetico: la teoria

3. La parafrasi di un testo poetico: la pratica

4. Il senso del testo poetico: lo slittamento semantico

5. Che cos'è la similitudine?

6. Che cos'è la metafora?

7. Che cos'è la metonimia?

8. Che cos'è la sineddoche?

9. Che cos'è l'antonomasia?

10. Che cosa sono il chiasmo, l'anafora e l'epifora?

11. Che cos'è la sinestesia?

12. Che cosa sono l'ossimoro e la litote?

13. L'ipèrbole e altre figure retoriche

Giuseppe Patota, Accademico della Crusca e membro del suo consiglio direttivo, socio nazionale dell'Accademia dell'Arcadia, socio dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), socio della SILBA (Société Internationale Leon Battista Alberti), membro della giuria del “Premio Strega” e del Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo istituito presso il MAECI.E' anche componente della giuria delle Olimpiadi di italiano organizzate dal MIUR dal 2015, e dal 2016 ne è il presidente. Inoltre, è professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, dove tiene i corsi di grammatica italiana, didattica e storia della lingua italiana. Ebbene, questo super-prof: i suoi video, per ora poco più di una dozzina, spiegano nel modo più facile possibile come. Le sue lezioni sono rivolte sia agli studenti sia agli insegnanti o futuri tali, e nelle sue videolezioni potrete trovare, in video di. Dalla lettura alla parafrasi, dalla comprensione al commento, il suono,: questo e molto molto altro viene spiegato dal: ma scopriamo meglio questo progetto.Il primo video caricato dal Professor Giuseppe Patota, datato 20 maggio 2020,: infatti, si inizia dalle basi, e quindi. Quindi, questa prima video lezione si pone come obiettivo quello di rispondere a domande come: Quali sono i requisiti specifici del testo poetico? Quali sono gli aspetti che distinguono il testo poetico da tutti gli altri tipi di testi?Si prosegue con un altro concetto fondamentale in ambito poetico:. Quindi nella seconda lezione, dalla durata di 3 minuti e poco più, si inizierà una vera e propria analisi della parafrasi di un testo poetico, andando ad indagarneche spesso o non sono parole usuali, o hanno un significato che non è quello usuale.Nella terza video-lezione del Professor Patota si passa dalla teoria della parafrasi, esplorata nel video precedente, alla pratica:In ben 13 minuti di video scoprirete insieme al Prof Patota come parafrasare un testo poetico usando soltanto il. Come esempio, il professore ha scelto la parafrasi de “L'infinito” di Giacomo Leopardi.La video lezione seguente è incentrata sul senso che unInfatti, il testo poetico ha un senso diverso da quello che hanno tutti gli altri tipi di versi: è il senso della poesia. In questo video si andrà adDalla quinta lezione in poi si inizia con una. Ad aprire questo elenco troviamo la; che altro non è che una delle espressioni più antiche, e non solamente un artificio esclusivo della poesia, bensì essa è presente in tutti i tipi di testi, orali e scritti, in prosa e in versi, di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Ma esattamente dove la incontriamo? Come si fa a riconoscerle?Si prosegue poi con la: ovvero la figura di senso più importante e più ricorrente in poesia. La parola metafora viene da, un verbo che in greco antico significava “”. Quindi possiamo affermare che la metafora è proprio questo:Successivamente incontriamo la metonimia, parola più complessa, proveniente ovviamente dal greco antico e che in greco antico significava ‘’. Laè, quindi, proprio questo: uno scambio di nomi, uno scambio di paroleAnche nel nostro quotidiano usiamo molte metonimie.Questa è la domanda a cui il Professor Patota risponde nella settima video lezione.A seguire troviamo la: ovvero una figura di senso molto vicina alla; perciò bisogna fare grande attenzione a non confonderle. il Professor Patota analizza leIl nono video è: che altro non è che una figura retorica che consisteoppure con un aggettivo oppure con una perifrasi.In seguito il Professor Patota unisce. Queste tre figure di senso si possono trovare nei testi poetici, riguardanti la disposizione delle parole all'interno di frasi o versi.. Come riconscerla nei testi poetici? Lo spiega il Professor Patota nel decimo video.Dopo la sinestesia il Professor Patota passa a trattare: ovvero della figura retorica che consiste nel combinare due parole, che, per il loro significato sono. La litote invece consiste nel dire una determinata cosa negando il suo contrario. Due figure retoriche simili fra loro, ma allo stesso tempo presentano differenze sostanziali.In chiusura di questa serie di lezioni il Professor Patota, versi, favole e barzellette: