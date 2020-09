Ansia da scuola e interrogazione, i consigli per vincerla

Zero ansia durante le interrogazioni: come vincere la paura

Come prima cosa va rintracciata la fonte dell’ansia . Da dove arriva il disagio? Non studi abbastanza oppure lo fai ma hai sempre paura di non saper rispondere? Hai paura di parlare in pubblico? Capire la fonte dell’ansia aiuta a risolverla.

Programma lo studio per tempo così da assicurarti di affrontare tutti gli argomenti necessari per arrivare preparato all'interrogazione e sentire che lo sei veramente. Avere una tabella di marcia divisa per giorni, consultarla e seguirla ti aiuterà a sentirti sicuro di te e di quello che stai facendo.

Segna le domande che i prof fanno ai tuoi compagni durante le interrogazioni perché è molto probabile che le rifaranno. Seguire le interrogazioni degli altri aiuta moltissimo a non far insorgere l'ansia perché si arriva più o meno consapevoli di quello che accade e, di conseguenza, più tranquilli sul fronte: cosa può succedere? Tante volte è proprio l'ignoto a generare quel senso di inadeguatezza.

Abbi cura di te stesso, ovvero dormi e mangia come si deve. La stanchezza e il mangiare male possono peggiorare la condizione delle persone ansiose. Attenzione anche a non abusare di caffè e té, che spesso e volentieri tengono svegli anche quando non si vorrebbe! Bevi molto e preferisci tisane e camomille, non avere mai carenze di magnesio nell'alimentazione perché è un nutriente fondamentale per la concentrazione. Via libera a verdura, carne bianca, pasta e cioccolato fondente, che aiuta a tenere alto l'umore.

Mai ripassare i minuti prima dell'interrogazione, meglio farlo la sera prima di dormire. Ripassare prima di essere interrogati manda nel pallone perché, spesso, e volentieri, si pensa di non essere pronti quando invece il giorno prima si sapeva tutto benissimo. Per ricordare bene le cose è molto meglio dare una veloce ripassata al programma dell'interrogazione la sera precedente e poi chiudere baracca e burattini, come si dice, fino al momento di essere chiamati.

