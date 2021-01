Domani interrogazione? 10 trucchi last minute per andare bene

10. Chiedi in prestito gli appunti

9. Concentrati sugli argomenti più importanti

8. Stila dei riassunti

7. Fai collegamenti

6. Niente distrazioni

5. Conosci il tuo prof

4. Gestisci lo stress

3. Il linguaggio del corpo

2. Voce sicura

1. Non farti mai cogliere impreparato! Scopri Skuola.net | Ripetizioni

Si sa, con l’inizio dell’anno iniziano anche a diventare. E tra le tante materie da studiare ogni giorno, non è raro dimenticare che proprio domaniEccoper assicurarsi un buon voto all’interrogazione del giorno dopo senza perdere il sonno sui libri.Guarda anche:Per fortuna esistono i compagni di classe:, anziché provare a imparare tutti i capitoli richiesti in due ore,, fatti inviare le foto dei riassunti più completi e ripassa su ciò che hanno scritto per te i tuoi amici.Quando il tempo è poco: infatti sapere tutto alla perfezione in poche ore è pressoché impossibile. Scegli quindie ripeti particolarmente bene soprattutto quei capitoli ostici.Se si è a corto di tempo,: sono molti i libri che offrono deialla fine di ogni parte. Se il tuo libro non ha nulla di simile, allora toccherà a te, preferibilmente su un foglio,, così da poterli ripetere agilmente.Dopo aver riassunto al meglio tutto ciò che hai da studiare per il giorno dopo,al tuo insegnante quest’ultimo non pensi che tu abbia studiato poco e male,. Così, con il minimo sforzo darai l’impressione di esserti impegnato molto e darà un valore aggiunto all’interrogazione.Se hai a che fare con una lotta contro il tempo per preparare al meglio un’interrogazione completa in poche ore. Trova un luogo dove studiare tranquillo e silenzioso;, principali fonti di distrazione per gli studenti.Con il tempo limitato ciò che può darti una grande mano nel preparare un’interrogazione brillante. In questo modo potrai focalizzarti sugli argomenti che lui reputa importanti eAnche se hai poco tempo per prepararti ricorda di. Non ti ricordi qualcosa come un nome o una data?, continua tranquillamente cercando di sorvolare sulle tue mancanze, in alternativa, se proprio non ti torna in mente,. Riprenderai il ritmo e, così facendo, permetterai al tuo cervello di recuperare ciò che aveva scordato.Una volta in classe poi,, fare unaper far sì che l’interrogazione vada nel verso giusto. E la chiave è, per farlo è importante saper. Devi trasmettere: rimani: altrimenti, sembrerai eccessivamente nervoso. Ma non mettere neanche le mani in tasca o le braccia conserte e guarda il prof negli occhi il più possibile, in caso contrario penserà che tu non abbia il controllo della situazione e apparirai meno preparato di quel che sei., ma soprattutto non risultare nervoso o noioso,Inoltre attento alle. Infine ricorda die prenditi i tuoi tempi respirando profondamente.Il primo consiglio è e sarà sempre: non ridurti all'ultimo momento! La prossima volta cerca di prepararti per tempo all'interrogazione, magari con l'aiuto di chi se ne intende. Ma anche per un consulto last minute, puoi rivolgerti ai tutor di Skuola.net | Ripetizioni , il servizio che resta sempre al fianco degli studenti, dalle scuole primarie all'università, per aiutarli con le materie più difficili ma anche semplicemente a trovare il metodo di studio più adatto! Conè possibile infatti trovare un insegnante privato perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento, mentre la lezione può essere svolta a domicilio o, anche questa, online via Skype. Prenota la tua lezione e non farti mai trovare impreparato per l'interrogazione!