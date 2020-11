Geni in matematica: si nasce o si diventa? Lo studio stupisce tutti

Propensione e fattori ambientali: ecco gli ingredienti per diventare un genio della matematica

Dalle teorie ai risultati: c’è correlazione tra volume di materia grigia e abilità in matematica?

È unche dura da molto tempo quello che vede protagonisti neuroscienziati, psicologici, pedagogisti e insegnanti circa lae lonegli individui.si nasce o si dimentica? E ancora, si nasce con un talento innato per l’o tutto dipende da? Uno studio condotto dalaldi, in Germania, ha dimostrato che lo sviluppo delle abilità in matematica di un individuo può essere dipeso dalnel cervello.Ecco cosa dice lo studio recentemente pubblicato su, rivista scientifica che ricopre tutti gli aspetti della biologia.“Prof, non sono portato per la matematica”. È questa una delle frasi più ricorrenti pronunciate dagli studenti davanti a un. Masi nasce o si diventa? Al momento la questione è ancora aperta, ci si interroga infatti su come lapotrebbe dare luogo adinegli individui. Il pensiero più diffuso, infatti, ha da sempre considerato lao come un “talento”o come un’sviluppatasi nel tempo grazie a fattori culturali o ambientali. Per colmare questa lacuna di conoscenze, ilaldi Leipzig ha deciso di condurre uno studio sul tema, combinando lacon l'in bambini non scolarizzati e senza una formazione matematica. I risultati? Nello studio pubblicato sulla rivista scientifica, gli scienziati hanno spiegato che “L'abilità in matematica dipende da una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali e la variabilità genetica spiega circa il 60% della variabilità comportamentale. Al momento sono state scoperte diverse variazioni associate alle prestazioni matematiche, la maggior parte delle quali si trovano su geni responsabili, tra le altre cose, di codificare alcune proteine nelle cellule del tessuto nervoso. Tuttavia, al momento non si sa ancora molto su come l'espressione di questi geni sia distribuita nelle varie fasi di sviluppo del cervello”.Per arrivare ai risultati pubblicati, ilha analizzato la relazione tra diversee misurato il volume di(che riguarda principalmente la presenza di), in tutto il cervello in un totale didi età compresa tra i 3 e i 6 anni. Infine, ha identificato le regioni del cervello i cui volumi di materia grigia potevano prevedere i punteggi dei test di matematica che i bambini avrebbero avuto in seconda elementare. In questo processo gli scienziati si sono concentrati maggiormente sullo studio delle varianti in, un gene che regola ladello strato più esterno del tessuto neurale nel cervello, che sono associate al volume della materia grigia nella corteccia parietale destra, unaper la. Dai risultati si evince che potrebbe dunque esserci unatra le, ile l'. Ad ogni modo, come riportato su ‘laRepubblica’,, un’esperta dell', ha spiegato che “è possibile che gli autori del lavoro abbiano osservato l'associazione tra geni, volume di materia grigia e abilità in matematica soltanto perché i bambini che hanno partecipato all'esperimento siano cresciuti in un ambiente in cui sono stati esposti alla matematica fin da piccoli”.