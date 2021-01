Cos'è il mentoring? Scoprilo all’evento dell'Associazione di Mentoring ed economia sociale ikairos

“Il Mondo che Vorrei”: il progetto Mentoring per la scuola

Il Mentoring nelle scuole: un percorso stimolante per alunni e docenti

Mentori a scuola, ma senza trascurare la famiglia

25 gennaio appuntamento con “Il Mondo che Vorrei”

Ognuno di noi,e proprio per contribuire allo sviluppo di questa esperienza nasce il. Per scoprire meglio questo mondoun meeting curato dall’Associazione iKairos, che avrà luogo ricreando unaScopriamo meglio cos’è e come funziona questo interessante incontro.I protagonisti di questa tavola rotonda saranno. Il mentoring è dunque, sulle pagine di TuttoScuola, “quale strumento per la creazione di relazioni consapevoli, sia dal punto di vista professionale che personale. Il mondo della scuola non poteva che essere un destinatario privilegiato per queste iniziative”.A confermarlo è anche: “Il Mentoring rappresenta senza alcun dubbio una prospettiva molto interessante, perché insieme ad altri strumenti può andare ad arricchire la professionalità del docente, sviluppare la consapevolezza delle sue dinamiche emotive e rafforzare la sua efficacia nella relazione educativa, che è alla base di qualsiasi processo di insegnamento-apprendimento. Investire in un modo più strategico sulle competenze emotive e su tutto il portato neuroscientifico che si attiva nei sistemi educativi, può significativamente cambiare non solo la motivazione degli insegnanti ma anche l’approccio degli studenti, chiamati sempre di più ad acquisire sensibilità al lavoro di squadra, alla sostenibilità, al design thinking, alla capacità di guardare al futuro, alla com-petizione per qualcosa e non all’antagonismo”.Ovviamente: infatti è un patto “che non può non coinvolgere anche la famiglia, specie nelle dinamiche che si sviluppano nei primi anni di vita dei bambini” come afferma Raffaella Ceres,“Un approccio Mentoring permetterebbe, in questa delicatissima fase, di arrivare successivamente allo star bene insieme a scuola, dalla primaria in poi. Come confermato dalle neuroscienze il percorso educativo e scolastico 0/6 gode del vantaggio di dialogare moltissimo con i genitori dei bambini e delle bambine coinvolti, un passaggio fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo di identità, autonomie e competenze. Se questo dialogo efficace verrà rafforzato dagli strumenti specifici del Mentoring avremo probabilmente docenti, educatori e genitori più consapevoli di essere ponte per una continuità verticale con i successivi ordini di scuola, gettando le basi per un reale percorso formativo condiviso.”È dunque fissato. “Sarà ovviamente un work in progress e cercheremo di fare tesoro dei suggerimenti, delle proposte e delle indicazioni che raccoglieremo durante l’incontro e nei prossimi mesi” dice il Presidente di ikairos Ruggero Parrotto.. Unanello sviluppo sostenibile delle future generazioni. Per partecipare è necessario compilare questo documento