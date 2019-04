Greta Thunberg in Italia: il 19 aprile incontro con i giovani a Roma

Dopo lo sciopero mondiale per il clima del 15 marzo, ecco di nuovo la giovane attivista svedese che si fa sentire in Italia. Dopo aver partecipato sabato 13 aprile alla prima assemblea di Fridays for future a Milano, questa settimana Greta Thunberg, la sedicenne che con i suoi scioperi ha smosso i giovani di tutto il mondo incitandoli a unirsi alla lotta per l'ambiente, sarà a Roma: incontrerà il Papa in sede vaticana per discutere del clima, poi parlerà al Senato, e infine salirà sul palco a Piazza del Popolo a Roma per un discorso ai giovani.

Greta Thunberg in Italia: incontro con Papa Francesco e con il Senato

Greta Thunberg il 19 aprile a Roma a Piazza del Popolo

L’incontro conera stato inizialmente fissato a giugno, ma in seguito la giovane era stata contattata dal, su richiesta del. Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e la politica sul tema dei cambiamenti climatici. Il vaticano sapendo che la Thunberg si sposta solo in treno e non prende l’aereo, al fine di ridurre le emissioni, ha deciso di evitarle un secondo viaggio da più di 2000km di treno, anticipando l’incontro a questo mercoledì.Venerdì ci sarà l’incontro più importante,incontrerà i ragazzi disempre aindove sarà allestito un palco a emissioni 0 che sarà alimentato dai giovani che pedaleranno e forniranno l’energia sufficiente per mandare avanti questa manifestazione per il clima.Ovviamente la manifestazione è rivolta non solo ai ragazzi, ma a tutti coloro che vorranno partecipare, per far risuonare al meglio il messaggio che vi è dietro.La speranza è che, da un' esperienza come questa, il nostro paese impari a dare maggiore attenzione all’impegno ecologico, da qui in avanti.