Fuori sede nella “giungla” degli affitti: per risparmiare si convive. Ma trovare casa è più facile per le ragazze

Tanti i fuori sede ancora senza un tetto sulla testa

Affitti brevi e regole della casa complicano le cose

Una stanza in affitto resta la soluzione più gettonata

Case pollaio per oltre la metà dei fuori sede

Un appartamento da solo? Praticamente un sogno

Gli studentati privati sono sempre più una valida alternativa

L’affitto? Non sempre lo pagano i genitori

Se il padrone di casa vuole solo determinati inquilini

E chi ancora deve scegliere?

L’anno accademico è ormai alle porte. In molte università, tra meno di un mese, riprenderanno le lezioni. La scelta più importante – quella della facoltà in cui studiare – le future matricole l’hanno già fatta. Ma ce n’è un’altra (altrettanto importante) che, in queste settimane, accomuna i nuovi iscritti a tutti gli altri ragazzi che hanno deciso di frequentare un corso di laurea lontano dal luogo d’origine: la. Gli, secondo i più recenti dati Miur elaborati da Skuola.net, sono 421.000. Ovvero il. Senza contare gli spostamenti all’interno della stessa regione.Trovare una sistemazione per una massa di persone grande quanto città tipo Bologna è un passaggio che storicamente mette in difficoltà la maggior parte degli universitari.. Tanto è vero che, secondo una ricerca del portale Skuola.net - che ha coinvolto 650 studenti fuorisede (nuovi e vecchi) – ad oggi circa 2 su 3 non hanno ancora un tetto sulla testa per il prossimo anno.Il motivo? È soprattutto una questione di. Ma anche di particolari condizioni che parecchi proprietari pongono per affittare l’appartamento o la stanza. Infatti, soprattutto nelle città d’arte, chi dispone di un immobile sta spostando il suo interesse verso gli affitti brevi per esigenze turistiche. Perciò, chi rimane fedele agli studenti, probabilmente vuole essere sicuro della qualità degli inquilini, almeno sulla carta, imponendo alcuneUn’idea di come si sta muovendo il mercato per l’anno accademico 2019/2020 ce la possiamo fare analizzando le scelte di chi ha già provveduto all’alloggio. Il bivio è quello di sempre:Quest’ultima soluzione rimane la strada maestra, sia per le matricole () sia per gli studenti di lungo corso che però cambieranno città – non sono pochi, circa un quarto del campione – che nel 30% dei casi affitteranno solo una stanza. Numeri ancora più altri(il 39% rimarrà nel vecchio appartamento, il 20% cambierà casa).Una convivenza che metterà a dura prova le capacità di adattamento degli studenti. Visto che. Nel 28% dei casi, invece, ci si dovrà dividere l’affitto con altri due ragazzi. Appena il 19% avrà un solo coinquilino., però, rimane(il 74%), il 21% con un'altra persona, solamente il 5% sarà costretto a vivere come in un ostello. Un elemento, questo, che si pone in discontinuità rispetto agli anni scorsi quando, specie molti nuovi iscritti, per la prima esperienza puntavano alla casa intera in esclusiva., sia nel caso delle matricole che degli universitari già rodati. Più o meno le stesse proporzioni di quanti, sfruttando la vicinanza del paese o della città di residenza all’università, faranno la classica, andata la mattina e ritorno la sera:Per chi cambia città oppure per chi è alla prima esperienza da fuori sede, sembra essere più appetibile la soluzione degli, che oggi non sono più prerogativa esclusiva di strutture pubbliche ma sempre più spesso vengono allestiti dai privati. Ad optare per una sistemazione residenziale dedicata agli studenti, in stile college americano, è il. I fuorisede storici e stanziali che scelgono questa soluzione sono solo il 18%.Nonostante le case ‘pollaio’, però, solo il 17% dei ragazzi che hanno già firmato il- che per fortuna- riuscirà a limitare la spesa entro i 200 euro (forse solo chi studierà nei piccoli centri ce la farà),, il 19% salirà fino a 600 euro, il 10% sfonderà anche questo tetto.. Il 20% degli studenti, invece, chiederà alla famiglia solo una parte dei soldi per l’affitto; il resto lo metteranno loro grazie a lavoretti saltuari. Gli stessi lavoretti che permetteranno al 7% di non gravare per niente sul bilancio famigliare. Il 3% proverà a non chiedere niente a mamma e papà (ma senza la certezza di riuscirci); il 13%, infine, usufruirà di una borsa di studio.Ricerca di una casa e, a maggior ragione, di una stanza che ha messo in difficoltà ben oltre la metà del campione (59%). L’ostacolo principale, come anticipato, è legato ai costi: proprio. Anche le cattive condizioni dell’appartamento, però, hanno scoraggiato parecchi ragazzi (20%). Il 15% ha avuto delle incomprensioni con il proprietario, il 5% ha trovato i potenziali coinquilini poco accoglienti. Un percorso a ostacoli reso ulteriormente impervio dai: durante la ricerca. La causa d’esclusione più ricorrente?, seguita dalla selezione degli inquilini in base allaFin qui abbiamo visto chi è pronto per iniziare l’anno accademico. Mentre, come si stanno organizzando? Molto più alta la quota di chi ((ma tra il dire e il fare…).. Ma non va sottovalutato un altro 22% - probabilmente composto in gran parte da chi dovrà passare per lo sbarramento dei test d’ingresso - che è veramente indeciso. Saranno loro l’ago della bilancia. Con la sensazione che, alla fine, si riproporrà un film già visto: la maggior parte ripiegherà su una stanza. Lasciando l’appartamento in esclusiva a pochi privilegiati.