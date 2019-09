Chi è Lorenzo Fioramonti, il nuovo ministro dell'Istruzione

Chi è Lorenzo Fioramonti, ministro dell'Istruzione M5S

Lorenzo Fioramonti, come cambierà la scuola

Romano, classe ’77, unaconseguita all’Università di Tor Vergata, unin Scienze Politiche ottenuto presso l’ateneo di Siena, sposato e papà di due bambini. E’ questoA poche ore dall’annuncio del premier Conte, eccosu chi sarà a capo delnel nuovo esecutivo.Eletto alla Camera tra le fila delalle elezioni di marzo 2018, tra i corridoi del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca il nome dinon è certo nuovo, tutt’altro. Nel governo precedente, quello giallo-verde per intenderci, haA viale Trastevere, quindi, lo conoscono bene. E proprio dal sito del Miur è possibile conoscere nel dettaglio ilAl momento, per gli impegni sopracitati, è in aspettativa dal ruolo diall’Università di Pretoria, in Sudafrica. E’ inoltre Professore Straordinario presso la Scuola di Public Leadership dell’Università di Stellenbosch,presso il Centre for Social Investment dell’Università di Heidelberg e la Hertie School of Governance (Germania) eInoltre, il neo Ministro Fioramonti è ilun riconoscimento prestigioso assegnato dalla Commissione Europea ad accademici distinti. Detiene poi la cattedra UNESCOUNU in Integrazione Regionale, Migrazione e Libera Circolazione delle Persone. Nel 2012 ha ricevuto il Premio del l’Università di Pretoria come Exceptional Young ResearcherLa sua nomina a Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca era già nell’aria da qualche giorno tant’è che intercettato nei giorni scorsi dal ‘Corriere.it’ ha manifestato laSecondo Fioramonti serve almenoE su dove trovare questi fondi, ha dichiarato “Servono delle micro tasse di scopo unaun’altra sui biglietti aerei. Con i soldi che lo stato ricava si fanno interventi per la ricerca o la scuola”.Non solo, per il neo-Ministro c’è un altroInsomma non resta che attendere i prossimi mesi per capire come cambierà la scuola. Nel frattempo