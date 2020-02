Educazione civica, Azzolina: ci sarà anche l'educazione digitale

Educazione civica: nelle linee guida anche la Media Education

Azzolina: “Bisogna lavorare per contrastare il linguaggio d’odio”

Dalla consapevolezza al successo: come sfruttare le opportunità della rete

Si è tenuto ieri presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati il convegno “”, giornata di approfondimento fortemente voluta e promossa dallaÈ sempre più forte l’attenzione delle istituzioni e della politica alla, ovvero alla formazione delle capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione di massa, attività educativa a volte scontata e che spesso confusa con l’, quella “didattica tecnologia” che si avvale semplicemente dei mezzi di comunicazione in prospettiva strumentale.Essere propensi all’uso della tecnologia non significa possedere il senso critico e la giusta prudenza per sfruttare al meglio le sue potenzialità ed evitare i pericoli.L’evento, moderato da, direttore di Skuola.net, ha accolto gli interventi di esperti del mondo della scuola e dell’università, dell’associazionismo e del settore privato. Tra i relatori il professor, Università di Milano Bicocca, la professoressa, Università di Palermo, il professor, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,, Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni,, Presidente dell’associazione ‘Parole Ostili’. Nella sessione pomeridiana si sono alternati gli interventi di, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, di, Dirigente scolastico dell’Istituto Majorana di Brindisi ed ex Sottosegretario all’Istruzione, di, Public Policy Manager Facebook e di, comunicatrice e autrice del libro ‘Figli virtuali’.Nel corso del suo intervento la Ministra ha più volte ribadito che investire sull’vuol dire educare alla cittadinanza consapevole. “Saper usare bene uno smartphone e gli altri strumenti tecnologici, in tutte le loro potenzialità, orientarsi in modo corretto durante la navigazione in Rete, esprimersi con il linguaggio giusto che la Rete richiede è diventato indispensabile per ogni ragazzo. Questo per poter avere relazioni sane con i propri coetanei, con ciò che li circonda. Ma anche in un’ottica di opportunità per lo studio e per il lavoro”. Da qui la volontà di scrivere lecon un chiaro riferimento alla, oltre aed(agenda 2030).Per la ministra, tema di cruciale attualità, che riguarda tutti i cittadini e che tocca un principio cardine delle nostre società democratiche, è sicuramente il diritto a una corretta informazione. In un mondo in continua corsa, le informazioni circolano rapide e spesso è difficile arginare l’avanzata di quelle che sono le: notizie false capaci di danneggiare gravemente privati e aziende, influenzare l’opinione pubblica su temi importanti come la salute e la sicurezza, condizionare la politica, distruggere la reputazione di figure pubbliche e non solo.La politica non dà il buon esempio “perché alimentando gli egoismi, l’individualismo si guadagnano voti”. A farne le spese è la collettività e quando si perde il senso di comunità, si mette a rischio la convivenza civile. “Anche ile ilsono frutti amari che derivano da questo stato di cose”.Un’attenzione particolare è stata dedicata al, contro il quale è sempre più necessario battersi per favorire la diffusione della cultura del rispetto, a partire dai più giovani. Per la ministra, infatti, bisogna “lavorare affinché nei più giovani nasca l’urgenza di mettere un freno alle volgarità e alla brutalità che stanno caratterizzando il vissuto sociale nei contesti digitali”. Per questo si devono stringere nuove alleanze o rafforzare quelle già in campo con le realtà che stanno lavorando su questi temi, come ad esempio. In Parlamento, inoltre, si sta approvando unasul bullismo e cyberbullismo per rafforzare il sistema di prevenzione, per cercare di arginare questi fenomeni, ormai sempre più diffusi, con un occhio di riguardo per chi ne è vittima.Durante la giornata di formazione la ministra ha rinnovato la volontà del Ministero nel rilanciare i temi del. Già nel decreto scuola si parla della formazione in relazione alla programmazione informatica e presto insieme alla Vice Ministra Anna Ascani si creerà un gruppo di docenti esperti sull’. L’impegno del Miur è quindi duplice: se da una parte si impegna a fornire agli studenti leper utilizzare in modo corretto il web, comprese le nozioni di base del coding, dall’altra è consapevole che sia indispensabile anche lain chiave digitale degli istituti scolastici, fornendo alle scuole le tecnologie per connettersi alla rete e strumenti didattici moderni.