Aggiornamento Emoji WhatsApp, finalmente potrai inviare: “Ma che dici?!”

Aggiornamento Emoji Whatsapp: le principali novità

WhatsApp ed il Black theme

A breve sarà disponibile un nuovo aggiornamento che introdurrà, svelate dal profilo ufficiale di Twitter: verranno introdotteemoticon, con le relative varianti di pelle o genere per alcuni personaggi. Una in particolare è da considerarsi “”: Dal prossimo aggiornamento italiani e non potranno dissentire da ciò che leggono inviando il gesto della mano con le dita raccolte: “ma che dici”? Secondo alcune fonti il nuovo aggiornamento potrà essere disponibile a partire dallae introdurrà diverse novità, ovvero nuove varianti di oggetti, personaggi, cibo e animali, tra cui l’esemplare ormai estinto del Dodo.Sebbene ora anche altre nazioni potranno utilizzare l’ormai famoso gesto “italiano”, l’aggiornamento di Whatsapp porterà grandi novità in tema di inclusione. Tra lepiù importanti svelate dalla pagina ufficiale dell’app spiccano anche donna e uomo in abito dae viceversa anche in; verranno rilasciate anche versioni alternative di(in versione femminile), oltre che diversi esemplari di animali, alimenti e oggetti. Quindi dopo il grande rinnovamento dell’applicazione nell’anno precedente, con l’introduzione di oltreemoji, WhatsApp si aggiornerà e aumenterà a vista d’occhio il proprio inventario, rivelandosi in continuo sviluppo per garantire un miglior utilizzo dell’applicazione stessa.La community di WhatsApp sta lavorando per introdurre ilsull’applicazione. Molto richiesto dagli utenti, permetterà, a chiunque voglia, di usufruire di una modalità più “” per gli occhi.Di recente altre app “” come ad esempio Messenger e Instagram, hanno introdotto questa funzionalità. Invece per quanto riguarda Whatsapp, al momento, si attende ancora l’introduzione del, disponibile solo per chi ha preso parte al, che purtroppo è attualmente al completo.