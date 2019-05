Scuola, torna l’educazione civica: sarà obbligatoria, dalle elementari al diploma. E avrà il voto in pagella

L’educazione civica torna a scuola. Con un ruolo decisamente più centrale rispetto al recente passato. La Camera dei Deputati ha, infatti, approvato (con 451 voti favorevoli) il provvedimento che cambia il nome all’insegnamento che abbiamo imparato a conoscere come “Cittadinanza e Costituzione”, rendendone obbligatorio lo studio per l’intera vita scolastica degli studenti, dalle elementari fino al diploma. Parallelamente, verranno avviate iniziative di sensibilizzazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia. Ogni classe, forse già a partire dall’anno scolastico 2019/2020, dovrà svolgere non meno di 33 ore di lezione all’anno incentrate sull’educazione civica. In pratica, se il testo dovesse diventare legge (sarà così dopo il via libera anche del Senato), almeno un’ora a settimana dovrà essere dedicata all’approfondimento della nostra Costituzione, del funzionamento delle istituzioni e delle varie forme di ‘cittadinanza’.

Interrogazioni, verifiche e voti

A occuparsene saranno. Ognuno in base alle proprie competenze. Inoltre, dove possibile, verranno coinvolti i docenti abilitati all’insegnamento delle discipline economiche e giuridiche. Per ogni classe verrà individuato unche, periodicamente, dovrà confrontarsi con gli altri professori a cui è affidato l’insegnamento per raccogliere il parere di ognuno. Perché, altra novità introdotta dalla legge,(in precedenza veniva assorbito dal giudizio nella materia del docente preposto, in genere quello di storia), formulato proprio dal coordinatore, sulla base anche delleeffettuate dalle classi. Infine,, gli argomenti toccati saranno oggetto di





Il programma di educazione civica

Ma cosa prevederà il nuovo? Per saperlo bisognerà attendere unche indicherà le Linee guida per le scuole. La legge, intanto, anticipa quali dovranno essere i temi principali, da cui non si potrà sfuggire. Naturalmente buona parte delle ore sarà dedicata allo studio dei principi della, alle, a quelle dell'e degli. Spazio anche per la. Nonché per la parte dei, in particolare quello al lavoro.

Formare i cittadini di domani

Senza dimenticare ciò che significa essere cittadini oggi:, per valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti web e per essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale (il riferimento è soprattutto al cyberbullismo);(testo fondamentale sarà l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite);e al contrasto delle mafie; al rispetto e allae agroalimentare;; educazione; volontariato e cittadinanza attiva.

Maturità 2019, un primo test

Una novità che era nell’aria: da mesi si parlava di reintrodurre l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione civica. Tante le proposte di legge presentate, da tutte le forze politiche. Lo stesso testo votato dalla Camera è il risultato della sintesi tra i vari spunti avanzati. La spinta decisiva è stata sicuramente data dall’ultima(al debutto a giugno 2019): nel decreto del Miur che disciplina le varie fasi dell’esame, in sede disono state previste anche delle. Perché, in teoria, la materia già esiste e viene svolta in classe. O, meglio, dovrebbe.

La materia c’era ma non si vedeva

, infatti, un provvedimento dell’allora ministro dell’Istruzione Gelmini aveva già armonizzato e reso(quella giuridica e quella civica). Sinora, però, è rimasto una: la, lae verifiche obbligatorie e, nonostante siano passati dieci anni dalla legge, hanno di fatto reso marginale la materia. Con i docenti spesso ‘latitanti’. I risultati parlano chiaro: secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net all’indomani dell’annuncio del Miur sui contenuti dell’ esame di Stato . Per gli altri la preparazione sarà last minute. Da domani, forse, le cose miglioreranno.