Coronavirus, scuole e università chiuse: tutti gli aggiornamenti

Coronavirus, scuole chiuse: tutti gli aggiornamenti

Bolzano

In provincia di Bolzano è stata disposta la chiusura degli asili nido e delle università per tutta la settimana (le altre scuole sono comunque chiuse per Carnevale).

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Friuli Venezia Giulia

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Liguria

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Lombardia

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Marche

Dopo un primo annuncio del governatore Ceriscioli di tenere Scuole chiuse fino al 2 marzo nelle Marche, il premier Conte ha chiesto di sospendere l'esecutività dell'ordinanza emessa dalla regione Marche e di attendere domani, quando ci sarà un "coordinamento nazionale" con tutte le regioni, nel quale saranno emesse nuove linee guida. Per adesso le scuole e le università rimangono quindi aperte.

Piemonte

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Trentino

La chiusura di asili, scuole e università, dapprima fissata solo fino al 25 febbraio compreso, è stata prolungata per tutta la settimana corrente.

Veneto

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo

Coronavirus, università chiuse: tutti gli aggiornamenti

Abruzzo

l' Università D'Annunzio Chieti-Pescara ha sospeso le normali attività didattiche per i giorni 24 e 25 febbraio .

In provincia di Bolzano è stata disposta la chiusura degli asili nido e delle università per tutta la settimana (le altre scuole sono comunque chiuse per Carnevale).

Coronavirus, altre disposizioni dagli atenei Ultimo aggiornamento ore 12:00 del 24 febbraio.



Abruzzo



L’ Università di Teramo ha deciso di sospendere i corsi di specializzazione per professionisti e gli scambi Erasmus.

Lazio



Il test di medicina 2020 del Campus Bio-Medico di Roma , in programma per il prossimo 25 febbraio, è stato rinviato a data da definirsi.

Toscana



Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri hanno diramato un comunicato congiunto nel quale spiegano che, dopo consultazioni con il Ministero, nonché con la Regione Toscana, le attività didattiche non saranno sospese. L'università di Firenze ha tuttavia esonerato gli studenti dalla frequenza obbligatoria delle lezioni.

in Italia ha portato a varare misure speciali per contenere i contagi. Tra queste, anche la decisione di sospendere le lezioni e chiudere scuole e università.Vi forniamo quindi in tempo reale gli aggiornamenti sulle decisioni di comuni, regioni e Governo per quanto riguarda il settore Istruzione.Intanto, il Miur ha sospesoLeggi anche:Ultimo aggiornamento ore 12:49 del 24 febbraio.Ultimo aggiornamento ore 12:49 del 24 febbraio.