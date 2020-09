Concorso straordinario scuola 2020, chiesto rinvio a Natale: Azzolina lo boccia

La richiesta del Pd: rinvio del concorso straordinario a Natale

La replica del Movimento 5 Stelle: perché la proposta non può essere accolta

Azzolina respinge il rinvio: le date in Gazzetta

Dopo tanta attesa per l’uscita dei, è da poco stata annunciata, fissata ilSebbene il giorno di inizio delle prove preselettive sia vicino, non sono mancate perplessità e disaccordi, soprattutto da parte del Partito Democratico che attraverso, ha manifestato il proprioriguardo al periodo scelto per lo svolgimento del concorso, chiedendone il rinvio.Ma sia il Movimento 5 Stelle che il ministro Azzolina in persona hanno respinto questa richiesta.Le ragioni del dissenso sono motivate dal disagio che un concorso svolto in quelle date provocherebbe nei confronti delle scuole e dei docenti precari appena assunti con incarico a tempo determinato. È proprioa sottolineare che svolgere un concorso nel periodo scelto, “significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del concorso. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile,”.Le criticità sono molteplici e coinvolgono più tipi di problemi che rimangono aperti e privi di una soluzione, come ad esempio il trattamento per: “per un positivo presente nella scuola in cui insegna: va cercata una soluzione, per esempio trovando un'altra data per questi candidati o facendo loro svolgere la prova tutti in una stessa scuola: sarebbe ingiusto non farli partecipare al concorso”.E ancora, è prevedibileche costringerà molti docenti (soprattutto quelli del Meridione) a lasciare vuote le cattedre per alcuni giorni per potersi recare nelle sedi delle Regioni settentrionali in cui hanno fatto domanda di partecipazione: “Solo in Lombardia ci sono 16.500 candidati, la gran parte sono docenti delle regioni meridionali: spostare il concorso a Natale sarebbe insomma la cosa più giusta da fare”.Guarda anche:La replica del Movimento Cinque Stelle è stata netta e ha raffreddato l’ipotesi del possibile rinvio a Natale. Le ragioni sono semplici e di ordine pratico dato che, ipotesi dichiarata inaccettabile e irrispettosa per la maggioranza dei precari della scuola.In una nota di alcuni componenti del, membri della, hanno infatti declinato la proposta avanzata dal Pd, motivando le ragioni di tale scelta: “giunta oggi dalla responsabile scuola del Partito Democratico. Fosse stato per noi avremmo fatto tenere le prove ad agosto (o un concorso ordinario per tutti), ma con il superamento del test a crocette e l'introduzione della prova a risposta aperta abbiamo concordato il procrastinarsi della data all'autunno. Ora che siamo in dirittura d'arrivo per l'inizio delle prove, previsto per il 22 ottobre,, senza contare. Non possiamo permetterlo”.La data del 22 ottobre è stata ribadita, dopo una giornata di tensioni e polemiche, dalla stessa ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che ha respinto così le richieste di rinvio: “Il concorso si farà”, ha detto, “il 29 settembre escono le date in Gazzetta Ufficiale”. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso inoltre una nota per garantire che il concorso sarà “organizzato in assoluta sicurezza”: “Il Ministero”, si legge, “ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati”.