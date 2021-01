Scuola, concorso straordinario docenti: pubblicate le nuove date

Le nuove date del concorso straordinario docenti

Dove si svolgerà il concorso straordinario docenti?

Riprende il concorso straordinario per docenti dopo aver avuto uno stop negli ultimi mesi.messi a bando dal concorso indetto nel 2020. Scopriamo insieme il nuovo calendario delle date.La pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nellache avrebbe dovuto terminare già nel 2020., e da poche ore,, sono state pubblicate le nuove date in cui i candidati potranno. Il concorso riprenderà a partire, con una media di, dunque nei limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio scorso che ne indicava non più di 30 contemporaneamente.La nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale , tramite la qualedescrive le: “L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.” Inoltre ilanche che: “i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del Ministero.” Quindiche: “la prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” Infineogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile a questo link