Scuole chiuse 30 ottobre: lista completa regioni e comuni

Venti fortissimi e il rischio di fiumi e torrenti in piena come conseguenza delle abbondanti piogge che cadranno nelle prossime ore su quasi tutta Italia. Sono queste le criticità principali legate all’ondata di maltempo che sta colpendo il nostro Paese. Già nella giornata di lunedì 29 ottobre molte scuole e uffici sono rimasti chiusi. Ma, visto il perdurare dell’allerta meteo almeno fino alla metà di martedì 30 ottobre, molti sindaci hanno già disposto il prolungamento delle chiusure. Troppo pericoloso uscire in queste condizioni, con l’acqua destinata ad allagare le strade e con la resistenza degli alberi messa a dura prova dal vento. Ecco dove già si sa che il 30 ottobre gli studenti non andranno a scuola.

Scuole chiuse 30 ottobre: il Veneto la regione più colpita

Scuole chiuse 30 ottobre Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige

La situazione più grave è quella del. L’emergenza idrogeologica potrebbe interessare l’intero territorio. Così, la protezione civile, ha consigliato alle amministrazioni di tenere le scuole chiuse per altre. Didattica sospesa, dunque, nelle. A, a causa dell’acqua alta, verranno. A Verona è attesa una decisione a momenti.Scenario simile in. L’allerta rossa interessaPordenone dove, perciò, le scuole resteranno con i cancelli sbarrati. Stessa cosa nella provincia di, ma solo in alcuni comuni In, invece, è laa dover tamponare l’emergenza più alta. Anche qui, dunque, scuole chiuse dall’asilo alle superiori.invece, per ora, per quel che riguarda





Scuole chiuse 30 ottobre Liguria: a La Spezia scuola chiuse, a Genova forse

Scuole chiuse 30 ottobre a Roma?

Tra le regioni sorvegliate speciali c’è sicuramente la. Pure qui l’allerta meteo è stata prolungata fino al pomeriggio del 30 ottobre. In particolare. Al momento, però, solo gli abitanti della provincia disanno che le scuole resteranno chiuse. A, invece,; ma già alcuni comuni della provincia hanno stabilito la chiusura preventiva. Così come in Toscana, dove le chiusure saranno a macchia di leopardo (i problemi maggiori in provincia diMa la situazione è in continua evoluzione. La parte più consistente della perturbazione sta raggiungendo la nostra penisola in queste ore e molti sindaci si sono riservati di stabilire eventuali chiusure entro la fine della giornata. A, ad esempio, doveè altamente. Qui sono soprattutto i tanti alberi caduti a rendere complicati gli spostamenti.