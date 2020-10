Bocciature, voti e orientamento: anche loro condizionano le differenze sociali tra studenti

Troppi bocciati non aiutano il sistema scolastico

L'efficienza del sistema scolastico ed educativo di una nazione non dipende solo da quanti soldi quello Stato investe in istruzione. Certo, i fondi pubblici messi a disposizione sono sicuramente fondamentali ma ci sono anche altridavvero ile soprattutto al futuro. Tra questi, curiosamente, ci sonoÈ quanto emerge l'ultimo rapporto della rete Eurydice, "Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance". La 'ripetenza' di uno o più anni scolastici, infatti, spesso si traduce in un livello più basso di pari opportunità; in particolar modo nella scuola secondaria (medie e superiori). Lo stesso si può dire per un altro fattore determinante:; prima arriva e peggio è,. E l'Italia, su entrambi i fronti, purtroppo non brilla. Ma è in buona compagnia.A livello europeo, quello di puntare più sulla ripetizione della classe che sul recupero degli apprendimenti è un fenomeno abbastanza diffuso. In media, nei 42 Paesi analizzati dalla ricerca, ilnel percorso che li porta dalle scuole elementari alle superiori,. Ma ci sono sistemi educativi in cui la situazione è ben peggiore, arrivando a superare il 25%: è il caso, ad esempio, del, della Spagna (28,7%), del. Dove si trovadegli studenti è stato costretto allo stop una o più volte. Per fortuna, però, abbiamo una possibile scappatoia: i debiti scolastici, da colmare tra la fine di un classe e l'inizio della successiva; un sistema a cui si affida la maggior parte delle nazioni per evitare di lasciare indietro troppi ragazzi. Mentre altre - circa un quarto - prevedono il passaggio all’anno successivo a patto che lo studente soddisfi determinate condizioni nel corso del seguente anno scolastico.Decisivo, come anticipato, anche il passaggio dalla scuola primaria o secondaria inferiore a quella secondaria superiore. Tecnicamente si chiamae si concretizza nell'(cosa che avviene praticamente dappertutto). Laddove questo momento arriva troppo presto, diventa un problema. In particolare, secondo la rete Eurydice,tende ad andare di pari passo con un maggiore rischio die unsul futuro degli studenti, limitando la mobilità sociale.. Certamente meglio di Paesi come Germania, Ungheria, Austria, Repubblica ceca, Slovacchia (dove si iniziano a indirizzare gli studenti ai diversi percorsi di studio già all’età di 10-11 anni). Ma comunque peggio deichela scelta formale dei percorsi differenziatiProseguendo nella lettura, il Rapporto Eurydice si sofferma su. Il primo si concretizza nell'introduzione, spesso sin da bambini, di: un terzo degli Stati analizzati fa iniziare questo tipo di selezione già a partire dall'istruzione secondaria inferiore accentuando ulteriormente le differenze sociali. Il secondo èma che potrebbero recuperare avendo qualcuno che si occupi di loro: nell’istruzione primaria, queste professionalità, sono disponibili in tutte le scuole in soli dodici sistemi educativi; nella scuola secondaria inferiore si riducono a dieci; in quella secondaria superiore a sette., infine, viene. Questo vuol dire che se i genitori sono liberi di scegliere tra particolari tipi di scuola pubblica o privata, questo può aumentare la “segregazione scolastica” e l’importanza della provenienza dei genitori riflettendosi così sui risultati degli alunni. In questo senso,degli studenti a prescindere dal tipo di scuola.Ovviamente, il cardine di tutto rimane. Specie nella scuola primaria, il finanziamento pubblico si dimostra molto importante per garantire equità, contribuendo addirittura a. La nazione che fa di più? Il Lussemburgo, che ha unoad ogni studente – di 13.430. La più indietro? La Romania : SPA a 1.940.(a fronte di una media europea è di 5.962 SPA).