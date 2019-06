Debito con 5.5: possibile la sospensione in giudizio con 5 e mezzo?

Come viene decisa la promozione o la bocciatura?

Promozione o sospensione del giudizio con il 5.5?

Oggi è arrivato il tanto atteso giorno per tutti gli studenti: la fine della scuola! Dopo aver trascorso il faticoso mese di maggio fra compiti in classe e interrogazioni dell’ultimo minuto pero semplicemente per, non tutti gli studenti però possono godersi il meritato riposo e trascorrere serenamente le vacanze estive.. Ma quali sono i criteri che ne stabiliscono l’assegnazione? Conta solo la media aritmetica?? Vediamo di capirlo.Ilin sede didiscute sull’e ovviamente dei. È questa la sede infatti in cui viene deciso il ‘destino’ degli studenti.Il primo fattore che determina la bocciatura è sicuramente, in tutte le materie: se uno studente sarà brillante in tutte le materie la possibilità della bocciatura sarà pari a zero, mentre se invece a fine anno presenterà, di solito, soprattutto gravi (quindi) il rischio potrebbe aumentare.Ma la media dei voti non è certo l’unico elemento che il consiglio di classe prende in considerazione: un altro voto fondamentale e per niente trascurabile, è sicuramente quello inche viene deciso da tutti i docenti in modo collegiale.Anchedovrà essereper non incorrere nella bocciatura.Anche se i voti per ciascuna materia sono proposti da tutti i docenti singolarmente, sarà poi l’intero collegio a decidere quello che comparirà sul quadro di fine anno.Come confermato anche da Orizzonte Scuola: “i voti sono solo ‘proposti’ dal docente ma ratificati o modificati anche dal consiglio di classe”.Un altro fattore che può risultare determinante è quello deldurante l’anno.È necessaria infatti; detto in altri termini, per chi avesse superatola bocciatura sarà automatica.Sarà ilad accordare o negare la non ammissione all’anno successivo o all’ Esame di Stato , qualora lo studente appartenesse al quinto anno delle superiori. La deliberazione può avvenire anche secondo: in tal caso tutti i docenti voteranno con voti favorevoli e non, e in caso di parità il voto del dirigente avrà un doppio valore.Guarda anche:Come già detto, tutto quello che viene stabilito durante gli scrutini di fine anno per ogni studente, è deciso collegialmente.Se uno studente, sarà bocciato, promosso o avrà un debito da risanare a settembre? Difficile rispondere con certezza a questa domanda poiché, a parte la media aritmetica, di matematico ed ovvio non c’è proprio niente!, oltre a tener fede alla media aritmetica, devono anche tenere conto della, come conferma anche l’articolo 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n.92:“ Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di unadimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.Spetterà dunque ai docenti, in base a tutti questi fattori esterni alla media aritmetica,e quindi alla piena sufficienza, o se 'congelarlo' e sospendere il giudizio con ilda sanare a settembre.Se dunque per le scuole secondarie viene adottato il debito come ultima possibilità di ammissione, nelle medie invece, qualora sia stata accordata la promozione nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a corredare il documento di valutazione di fine anno con una specifica nota a tale riguardo.