Basta scuole chiuse durante le elezioni: si cercano nuovi luoghi per i seggi

Stop alle scuole chiuse: in cerca nuovi posti dove mettere i seggi

Il Governo Draghi sembra intenzionato a rivoluzionare la concezione italiana delle elezioni: sembrerebbe infatti che voglia interrompere la consuetudine diper permettere ai cittadini di votare: è iniziata dunque la ricerca per individuare nuovi luoghi dove collocare i seggi. Scopriamo in che modo.Attualmente, come si può leggere nella comunicazione presente sul sito del Ministero dell’Interno , sul territorio nazionale. Ma questa consuetudine a breve potrebbe cambiare: adesso, infatti, il Ministero dell’Interno ha intenzione di “dare nuovo impulso all’iniziativa già avviata l’anno scorso in occasione del turno elettorale del 20 e 21 settembre 2020, quando 1464 sezioni elettorali di 471 Comuni diversi erano state spostate dalle scuole ad altre sedi”. Inoltre, a sostegno di questa battaglia è stata inviata anche una, in cui si segnala la necessità di “evitare – nella misura più elevata possibile – interruzioni della didattica; esigenza maggiormente avvertita allo stato attuale, attese le problematiche che si sono avute nelle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso”. E, semprecome sia stato anche “costituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di questo Dicastero, del Ministero dell'Istruzione, dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), per un congiunto approfondimento delle predette tematiche”. Dunque è probabile che alle prossime tornate elettorali, interrompendo quindi l’attività didattica degli studenti,