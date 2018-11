Maturità, alternanza, test d’ingresso: il ministro Bussetti risponde alle domande degli studenti

Per una volta le parti s’invertono. Non sono gli studenti a essere interrogati ma è la scuola a dover rispondere alle domande dei ragazzi. A farlo sarà direttamente il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante una puntata speciale della Skuola|Tv, la videochat in diretta streaming di Skuola.net. Ma, più che la voglia di mettere i voti, è la curiosità la molla che ha spinto gli studenti a chiedere a gran voce la presenza del ministro. Da quando si è insediato il nuovo Governo, di carne al fuoco ne è stata messa tanta. Anche per quanto riguarda il mondo dell’istruzione, a tutti i livelli. E noi di Skuola.net ci siamo messi al lavoro per ospitare il responsabile del Miur da noi per fare quattro chiacchere. Quando? Il 6 Novembre dalle ore 14.00 alle 14.30 tutti connessi su Skuola.net e sui nostri canali ufficiali Facebook e Youtube. Ovviamente se per caso non fate in tempo, potrete rivedere la registrazione nella nostra Skuola | TV o nella sezione video dei social su cui trasmetteremo.

Un’intervista scritta direttamente dagli studenti

Per preparare al meglio l’appuntamento e andare dritti al sodo, a quello che interessa più da vicino i ragazzi,stimolandoli a esternare i loro dubbi. Il risultato è statoche possono essere racchiusi in: la(in partenza già dall’estate 2019), iall’università (con le ipotesi di abolizione per quel che riguarda la facoltà di Medicina),e le ultime modifiche legislative (con il taglio delle ore e il cambio di nome), gli scenari che ci devono attendere per(digitalizzazione in primis), l’. Per saperne di più, non perdere l’appuntamento pere sui nostri canali social.