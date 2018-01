Bella presenza cercasi…per fare l’alternanza: studenti in protesta

“Cercasi personale, bella presenza, no piercing e tatuaggi, per accoglienza clienti”. Qualcuno potrebbe pensare si tratti del solito annuncio di lavoro per commessa o receptionist d’albergo. Invece è la descrizione di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Perché, nonostante gli sforzi del ministero dell’Istruzione per migliorare il sistema dei tirocini scolastici, alcune aziende continuano ad ‘approfittare’ della situazione per assoldare manodopera a costo zero. Ovviamente dettando anche le regole. Così, ad esempio, se un hotel decide di prendere qualche ragazzo per affiancare i dipendenti, anche per loro richiede un aspetto estetico che colpisca favorevolmente la clientela, prima ancora della conoscenza delle lingue o dell’attitudine ai rapporti interpersonali.

Gli studenti insorgono: sul Registro Nazionale l’alternanza si confonde col lavoro

Tanti i ragazzi costretti a svolgere compiti poco qualificanti. E c’è anche chi non fa niente

Dallo sciopero agli Stati Generali: le tappe del confronto studenti-Miur

E la cosa peggiore è che non sono offerte pescate chissà dove., dove il Miur, gli altri ministeri coinvolti, le Camere di commercio, oltre ai loghi ci mettono la faccia. Su quella che dovrebbe essere, ‘certificati’. Nessuno, forse, se n’è accorto. Per fortuna, a segnalarle, ci hanno pensato, ora chiedono “maggiore attenzione alle modalità con cui vengono attivati i percorsi di alternanza”. Questa, infatti, è soloAl di là della questione ‘aspetto fisico’, infatti, sono statedi verifica sul campo della riforma varata nel 2015., se non addiritturapotendo al massimo osservare quello che facevano gli altri. Situazioni che anche Skuola.net ha da tempo sottolineato : secondo il report 2017 – che ha coinvolto 4500 studenti – circa. E quasi un terzo degli intervistati –Problematiche che, con l’entrata a regime del sistema – dall’anno scolastico 2017/2018 lo stage è diventato obbligatorio per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle superiori – hanno portato a un’accelerazione del confronto studenti-istituzioni. Dapprima attraverso il. E poi con gli, dove sono stati varati gli strumenti che dovrebbero tutelare maggiormente i ragazzi: il, la, la piattaforma di gestione online ma soprattutto, quella che ignora lo spirito ‘didattico’ della riforma. Sperando che quanto prima venga attivato anche, che verifichi puntualmente la bontà dei percorsi proposti dalle aziende.