‘Impresa in Azione’ il progetto che insegna agli studenti a fare impresa

Il progetto

Come prepararsi al mondo del lavoro? Skuola.net ti aiuta a scoprirlo Leggi "Dopo la scuola", il nostro nuovo libro! Clicca qui!

Benche vi hanno preso parte, quasiseguiti daSono questi i numeri delorganizzazione no profit che lavora nelle scuole proprioper preparare gli studenti alle future richieste di un mondo del lavoro in continua trasformazione. Proprio questo è l’argomento su cui si focalizza la puntata diin onda surealizzata in collaborazione conC'è chi ha progettato un sistema antifurto per le arnie delle api, chi ha creato un sistema per mappare su digitale i macchinari di un'azienda meccanica così che se si dovesse rompere un pezzo, potrebbero subito ristamparlo in 3D senza fermare la produzione. Davvero tante e assolutamente brillanti le idee messe a punto nel corso del progetto 'Impresa in Azione', che ieri ha visto la sua giornata conclusiva con il vincitore nazionale che parteciperà poi alla finale europea. I ragazzi hanno dovutodividendosi i compiticercando finanziamenti, facendo ricerche di mercato e mettendo a punto un vero business plan. “I giovani – dichiara Antonio Perdichizzi, Presidente Junior Achievement Italia - possono dare un contributo subito, molto spesso diciamo che sono il futuro, noie con le loro idee e le loro azioni possono dare un contributo importante”. Impresa in Azione è(quella che fino a qualche mese fa era l'alternanza scuola-lavoro), ed è riconosciuta dalla Commissione Europea come