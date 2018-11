L’alternanza innovativa che prepara al mondo del lavoro: scopri Campus Party Connect

Non sempre l’alternanza scuola lavoro riesce davvero a interessare e motivare gli studenti. Questo capita spesso quando i ragazzi non possono mettere in pratica concretamente le competenze acquisite, o quando non vedono coerenza tra l’esperienza e le loro prospettive in ambito lavorativo.

Ma per fortuna, ci sono realtà che cercano di venire incontro ai più giovani e alle loro esigenze. Un esempio? Campus Party Connect: scopri di cosa si tratta.

Cos’è Campus Party Connect

Il programma del progetto

Come partecipare al Campus Party Connect

Campus Party Connect, progetto realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,Come? Semplice, attraversoL’evento avrà unapresso Arexpo Studio 1 di Milano.Saranno centinaia i ragazzi che durante i 5 giorni del progetto vivranno questa esperienza di alternanza scuola lavoro, ben diversa da quelle di solito proposte agli studenti.Saranno infatti coinvolti, durante le 40 ore previste dal Campus Party Connect, in unIl tutto, non solo a livello teorico ma anche pratico grazie alladurante le varie fasi. Nello specifico ilI giornata:II giornata:III giornata:IV giornata:V giornata:Tutte queste giornate prevedonocome talk, interviste, workshop, esperienze tecnologiche e non mancherà neanche il divertimento.formate da 10 persone, tutte capitanate da un tutor e simuleranno la creazione di un’azienda.Saranno cosìlanciate loro da un ‘personaggio’ che ha lo scopo di essere un espediente narrativo che li accompagnerà durante l’intero progetto. Insomma, quella del Campus Party Connect rappresenteràsviluppare competenze nel lavoro di gruppo e nella leadership, oltre a poter dare sfogo alla propria creatività.per partecipare a questo innovativo progetto di alternanza scuola lavoroPer partecipare, le scuole devono candidarsi http://cpconnect.campus-party.org/#partecipa . C’è tempoe cogliere al volo l’occasione di un’esperienza di alternanza scuola lavoro davvero formativa al Campus Party Connect.