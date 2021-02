Tradimenti, distanza e sexting: 10 cose che forse non sai sull'amore della GenZ al tempo del Covid

Il Covid rema contro i cuori solitari: nessun “match” per 8 su 10

, non c’è dubbio,; quasi unico. Le misure anti-Covid costringeranno gli innamorati a rivedere i propri piani. In qualche caso saranno separati contro la propria volontà. Ma. I più giovani non sono esclusi. Così Skuola.net, grazie al contributo di 2.500 ragazzi tra i 16 e i 24 anni, ha voluto indagare come sia cambiato l’amore nel 2020 e come festeggeranno (se festeggeranno) i giovani fidanzati la loro festa.Leggi anche:C'era da aspettarselo ma i ragazzi lo certificano: le misure restrittive per il contenimento del virus, per i single, sono quasi una sentenza., infatti, è risultatoI motivi per i quali è complicatissimo trovare l'amore in tempi di pandemia sono praticamente tutti legati al distanziamento sociale: perché(55%), perché(12%), perché in fondo(22%) o perché(8%).Ma non per tutti i single i fatti dell'ultimo anno hanno avuto effetti negativi sul fronte sentimentale. In qualche caso, infatti, è stata la spinta a farsi sotto. Tra gli attualmente fidanzati, circa. Quasi a voler, anche se in molti casi la conoscenza è avvenuta prima dello scoppio della pandemia.Quello che sicuramente ha modificato l'emergenza sono le modalità con cui si incontra l'anima gemella.anche i più giovani preferivano percorrere le vie tradizionali: tra i fidanzati dell'era pre-Covide solo 1 su 3 è stato aiutato dalle nuove tecnologie, invece, la prospettiva si è quasi ribaltata. Tra, più di 1 su 2: il 47% si è affidato ai social network classici (Instagram, Facebook, ecc.), il 5% direttamente alle App di dating, il 3% ad altre piattaforme web.Ma se pensate che per i fidanzati di lungo corso gli ultimi mesi siano stati facili, vi sbagliate di grosso., infatti,(divieto di spostamento tra comuni e regioni, zone rosse, ecc.), la maggior parte per un periodo piuttosto lungo. Una condizione, però, che non tutti hanno vissuto con disperazione:Forse perché, ancora una volta, in loro soccorso è intervenuta la tecnologia.– guarda caso i numeri più o meno tornano - per ingannare la solitudinecon il partner tramite chat e messaggi (22%)o telefonico (15%).Ma c'ènel peggiore dei modi:. A confessarlo è, non pochi: quasi tutti con persone che erano a portata di mano (vicini, amici, coinquilini nel caso dei più grandi), qualcun altro con persone conosciute online. Una platea, quella degli infedeli, che si arricchisce ulteriormente se aggiungiamo quelli che – per ora, almeno così dicono - hanno. A conti fatti stiamo parlando di circa un terzo dei fidanzati!Alla fine, però, come sarà celebrato questodai nostri giovani innamorati? Molto spesso 'a distanza'. Tra chi ha intenzione di festeggiarlo – sono la stragrande maggioranza –e, nella metà dei casi, c'è proprio lo zampino del Covid e delle regole anti-contagio.Così anche i ragazzi, spiriti liberi per definizione, stavolta dovranno piegare la testa. E' vero che 1 su 3 proverà a festeggiare lo stesso S.Valentino come se nulla fosse, ma è inevitabile che. Sperando sia la stessa per entrambi.