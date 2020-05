10 cose che tutti si chiedono sul preservativo

Leggi anche:

Prima di indossarlo, se è la prima volta, leggi attentamente le istruzioni. Fai qualche tentativo da solo, prima di avere il rapporto, per essere sicuro di aver compreso il giusto metodo.

Apri la confezione nel punto indicato, non usare denti o unghie.

Controlla che l'anello di gomma si trovi all'esterno in modo che il preservativo si srotoli senza fatica.

Mentre lo indossi, tieni premuta la punta del preservativo, per evitare che si formi una bolla d'aria.

Srotola il preservativo coprendo interamente l’organo sessuale prima di iniziare il rapporto.

Quando si rompe il preservativo e come capirlo?

Come fare a non rompere il preservativo?

Cosa fare se si rompe il preservativo?

Quanto dura in media un preservativo?

Quando è il momento di mettere il preservativo?

Quante possibilità ci sono di rimanere incinta con il preservativo?

Cosa contiene il preservativo?

Come capire se il preservativo va bene?

Usa la giusta taglia: se necessario, prova più tipologie per essere sicuro che aderisca nel modo giusto e sia comodo.

Non usare più volte lo stesso preservativo

Prima di usare il preservativo, verifica che sia indossato correttamente (non si sfila, copre l’intero organo senza problemi)

Compra solo preservativi a marchio CE

Se hai intolleranze o allergie al lattice, usa prodotti anallergici

Conserva il preservativo in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore

Non aprire la confezione usando oggetti taglienti.

Per chi usa ille prime volte, può essere motivo di dubbi e domande. Ovviamente la prima preoccupazione, per i ragazzi che iniziano a scoprire la propria sessualità, è quella della sicurezza: non solo infatti ilè utile a evitare gravidanze indesiderate, ma protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili.Queste ultime sono un nemico, infatti, spesso “invisibile”: per questo usare sempre ilè importante anche in assenza di sintomi. Nonostante ciò, non manca. In questo articolo, ti proponiamoe leche ti aiuteranno a vivere con tranquillità le prime esperienze.Perché ilè così utile? Il motivo è semplice: svolge: evita cioè il contatto diretto tra sperma e ovulo, oltre che tra le parti intime dei partner. Questo mette, quindi, a riparo dalle gravidanze indesiderate, e permette inoltre di. Spesso, quando si parla di queste patologie, si pensa subito all’HIV. Eppure non è l’unico rischio a cui si va incontro facendo sesso non protetto. Esistono: la gonorrea, il papilloma virus, la clamidia, la sifilide e la candida sono comuni e diffuse anche tra i giovanissimi. Per questo è necessario: è il più sicuro per la tua salute sessuale.Importantissimo èperché svolga a pieno la sua funzione contraccettiva e protettiva. Come usarlo, quindi, al meglio?La, si parla dell’1% delle possibilità. Inoltre, è. Sono soprattutto: se indossato male o se danneggiato, può infatti essere più fragile e arrivare alla rottura. Ecco perché è così importante imparare a usarlo al meglio per essere sicuri di essere protetti.Tuttavia, è praticamente: se irreparabilmente danneggiato, infatti, il preservativo si sfalderà e sarà evidente a sua rottura al momento della fuoriuscita del pene.Per evitare che il preservativo si rompa, è necessario, innanzitutto,: inizia il rapporto sessuale solo se sei sicuro di averlo fatto nel modo giusto. Inoltre, ci sono altri fattori che possono influire sulla possibile rottura del preservativo: prima fra tutte le. Non tenerlo vicino ad oggetti taglienti e non esporlo a fonti di calore (sconsigliati il portafoglio, la tasca dei jeans o il cruscotto dell’automobile), ma scegli sempre in luoghi freschi, asciutti e al riparo dalla luce.Anche scegliere ilè opportuno per preservare la sua integrità: compra solo, della. Potresti dover provare più taglie prima di scegliere il: se troppo piccolo o troppo grande, infatti, potresti essere meno protetto.Attenzione, poi, ai lubrificanti “improvvisati”: lozioni contenenti grassi (lozioni per il corpo, oli per massaggi) rendono il preservativo più fragile. Importantissimo poiLapuò esporre a gravidanze indesiderate o al contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Come detto in precedenza, laè rarissima se conservato e utilizzato nella maniera corretta. Se qualcosa, tuttavia, è andato storto, ti consigliamo di, che ti chiarirà immediatamente il da farsi. Importantissimo infatti, in questi casi,. Anche se il tuo primo istinto è quello di cavartela da solo o di non parlarne, per vergogna o imbarazzo, in realtàche può darti una mano aiuta ad affrontare eventuali rischi nel modo migliore, e magari uscirne senza ulteriori problemi.: dopo un rapporto è necessario sfilarlo e gettarlo, o non fornirà protezione.In alcuni casi, è consigliabile cambiarlo anche durante lo stesso rapporto (ad esempio, dopo il sesso anale), per preservare la propria salute sessuale.Per quanto riguarda, questa è riportata sulla scatola e sulla confezione di ogni singolo preservativo. Generalmente, se conservato correttamente, a partire dalla produzione un preservativo può durare dai 4 ai 5 anni.Non sono pochi coloro che indossano il preservativo nella sola fase finale del rapporto. Questo è un comportamento rischioso, che non protegge né dalle malattie sessualmente trasmesse, né da gravidanze indesiderate. E’ possibile, infatti, che ci sia fuoriuscita di sperma anche prima del coito. Inoltre, in questo modo non si evita il contatto tra le mucose, e questo risulta pericoloso per eventuali contagi., prima che avvenga il contatto tra le parti intime. La stessa cosa vale per, che possono essere a rischio come quelli vaginali per quanto riguarda la trasmissione di eventuali patologie.Se usato al meglio e al riparo da incidenti, non c’è alcuna possibilità di rimanere incinta usando il preservativo. Come detto, la possibilità di rottura è minima, intorno all’1%. Il rischio di restare incinta per il cattivo utilizzo del preservativo è superiore, per questo è importante imparare a usarlo nel modo più opportuno, all’inizio del rapporto, considerando le dovute accortezze.Il preservativo è formato da, che deve aderire perfettamente alla forma e alle dimensioni dell’organo sessuale. Contiene inoltreutili ad evitare attrito e irritazioni.Esistono poi preservativi anallergici per chi ha intolleranze, che non contengono lattice: questi contengono materiali sintetici, come il poliisoprene, che assicurano la stessa aderenza, senza però provocare reazioni a chi è allergico alla sostanza.Scegliereè importante per la tua sicurezza e quella del partner. Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato delle caratteristiche che dovrebbe avere il preservativo perché svolga la sua funzione al meglio, senza dimenticare la sua comodità. Cosa fare quindi per capire se il preservativo che utilizzeremo è davvero sicuro?