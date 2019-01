San Valentino 2019: 10 curiosità sulla festa degli innamorati

San Valentino è alle porte, e anche Skuola.net vuole festeggiarlo insieme a voi. Siete in vena di romanticismo? Ottimo!

Eccovi un piccolo assaggio di ciò che vi aspetta: 10 curiosità su San Valentino che probabilmente non conoscevate.

1. San Valentino: origini... antiche

2. San Valentino, ma chi era?

3. Matrimoni valentiniani

4. San Valentino, quanto mi costi!

5. Paese che vai, San Valentino che trovi

6. L'abito fa il matrimonio

7. Non solo amore

8. Dillo con un fiore

9. Chi fa da sé fa per tre

10. Regali simbolici

E’ probabile che le origini della Festa affondino nel IV d.C. secolo per sostituire la festa pagana del Lupercalia, gli antichi riti dedicati al dio della fertilità Luperco. Questi riti si celebravano il 15 febbraio e prevedevano festeggiamenti sfrenati, in contrasto con la morale e l’idea d’amore cristiana.San Valentino, nato a Terni, vissuto tra il secondo e il terzo secolo d.C., è stato vescovo e martire durante le persecuzioni contro i Cristiani. La leggenda narra che celebrò le nozze tra un soldato pagano e una cristiana molto malata, che morirono insieme mentre Valentino li benediceva. Per questo fu ucciso e oggi è patrono degli innamorati.Sono mediamente 220,000 le proposte di matrimonio fatte a San Valentino.E' stato calcolato che in America si spendono 1,1 miliardi di dollari in biglietti di San Valentino e 1,7 miliardi in fiori.In Giappone le donne regalano dei cioccolatini fatti a mano ai loro amati o colleghi. Questo gesto viene ricambiato dagli uomini il 14 Marzo, che regaleranno cioccolatini bianchi.In alcuni paesi asiatici, a San Valentino l‘uomo regala alla donna un abito. Se lei decide di indossarlo significa che ha intenzione di sposare il suo corteggiatore.In Sud America e nei paesi scandinavi il 14 febbraio è anche il giorno dell’amicizia.In Ungheria, il giorno di San Valentino, c’è l’usanza, per i ragazzi e le ragazze, di andare nei boschi a raccogliere bucaneve.Il 15% delle donne americane si invia da sola dei fiori per il giorno di San Valentino.A San Valentino, nei paesi anglosassoni e in particolare in Galles, permane l'usanza celtica di regalare un cucchiaio intagliato a mano (lovespoon). Il cucchiaio dell'amore veniva regalato dallo sposo alla sua amata come pegno di affetto e/o di fidanzamento. L'intaglio porta spesso simboli che rimandano all'unione e alla famiglia.